చంద్రబాబు పుట్టిన రోజును పురస్కరించుకుని ఆయనకు రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు, టీడీపీ శ్రేణులు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. అలాగే, మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూడా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో ఓ ట్వీట్ చేశారు.



"దశాబ్దాలుగా అహర్నిశం ప్రజాసేవలో కొనసాగుతున్న మీ సంకల్పబలం అనితరసాధ్యం. కలకాలం మీకు సంతోషాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించమని ఆ భగవంతుడిని కోరుతున్నాను. మీకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు సర్. మీ దూరదృష్టి, కష్టపడే మనస్తత్వం, అంకితభావం అత్యున్నతమైనవి" అంటూ చిరంజీవి ట్వీట్ చేశారు. దీంతోపాటు గతంలో చంద్రబాబుతో ఓ వేడుక సందర్భంగా సరదాగా గడిపిన ఒక ఫోటోను షేర్ చేశారు.







