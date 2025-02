సినీ నటుడు పోసాని కృష్ణమురళి అరెస్ట్, ఎందుకో తెలుసా? (video)

వైసిపి ప్రభుత్వ హయాంలో ఏపీఎఫ్ టివీడిసి చైర్మన్ గా పనిచేసిన పోసాని కృష్ణమురళిని ఏపీ లోని రాయచోటి పోలీసులు అరెస్ట్ చేసారు. హైదరాబాదులోని రాయదుర్గం మైహోం భుజా అపార్టుమెంట్సులో వుంటున్న ఆయనను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. రాయదుర్గం పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చి అనంతరం ఆయనను రాయచోటికి తరలిస్తున్నారు.

పోసానిపై అన్నమయ్య జిల్లా పోలీసు స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేసిన మేరకు ఆయనను అరెస్ట్ చేసారు. సినీ పరిశ్రమ పరువు తీస్తూ విమర్శలు చేసారంటూ ఆయనపై స్థానికులు ఫిర్యాదు చేసారు. ఈ మేరకు బుధవారం రాత్రి పోసానిని రాయచోటి పోలీసులు అరెస్ట్ చేసారు. గురువారం ఉదయం పోసాని కృష్ణమురళిని కోర్టులో హాజరు పరిచే అవకాశం వుంది.

#Hyderabad---#AndhraPradesh's #Rayachoti Police arrested film actor and @YSRCParty leader Posani Krishna Murali from his residence in My Home Bhuja, #Raidurg on Wednesday.



Posani was reportedly arrested in connection with several cases filed against him for making derogatory… pic.twitter.com/YP0LiLuhyX