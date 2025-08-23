నా తండ్రి హెల్మెట్ ధరించి వుంటే ఇంత జరిగేది కాదు.. హోంగార్డు కుమారుడి సందేశం వైరల్
మూడు రోజుల క్రితం ఒక హోంగార్డు కుమారుడు తన తండ్రి హెల్మెట్ ధరించకపోవడంతో రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించాడని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన సందేశం వైరల్ అయింది.
అన్నమయ్య జిల్లాలో పోస్ట్ చేసిన 50 ఏళ్ల హోంగార్డు ఈశ్వర్ నాయక్ ఆగస్టు 18న మదనపల్లెకు వెళుతుండగా, సిమెంట్ లోడుతో కూడిన లారీ అతన్ని ఢీకొట్టింది. నాయక్ అక్కడికక్కడే మరణించాడు.
శుక్రవారం, నాయక్ కుమారుడు హర్షవర్ధన్ తన తండ్రి మరణం నేపథ్యంలో రాయచోటిలో అన్నమయ్య జిల్లా ఎస్పీ విద్యాసాగర్ నాయుడును కలిశాడు. తన తండ్రి హెల్మెట్ ధరించి ఉంటే, అతను బతికే ఉండేవాడని ఎస్పీకి తెలియజేశాడు.
ఈ విషయంలో, హర్షవర్ధన్ ఒక సెల్ఫీ వీడియోను విడుదల చేసి ద్విచక్ర వాహనదారులందరూ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు హెల్మెట్ ధరించాలని విజ్ఞప్తి చేశాడు. తన తండ్రి హెల్మెట్ ధరించకపోవడంతో ఈరోజు తన కుటుంబం బాధపడుతోందని ఆయన వీడియోలో ఎత్తి చూపారు. హర్షవర్షన్ చొరవకు అన్నమయ్య ఎస్పీ విద్యాసాగర్ ప్రశంసలు కురిపించారు.