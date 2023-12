ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని చూసి మన దేశమే కాదు ప్రపంచమే నవ్వుతోంది

రెడ్డప్పగారి మాధవీరెడ్డి గారు



కడప లాంటి చోట, మంచి నిర్ణయం, ఓక్క అవకాశం ఇస్తే “One of the best commanding voices” అవుతారు#Kadapa#TDPWillBeBack pic.twitter.com/Hik1gEoMh9