Pawan Kalyan: రైతన్నలకు శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను.. పవన్ కల్యాణ్ (video)

అమరావతి రైతులు కేవలం భూమి ఇవ్వడమే కాదు, రాష్ట్రానికి భవిష్యత్తును కూడా ఇచ్చారని పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పారు. రైతులు ధర్మబద్ధమైన పోరాటంగా అభివర్ణించిన దానిలో విజయం సాధించారని వెల్లడించారు. తమ భూమిని వదులుకున్న రైతుల పట్ల ప్రభుత్వం బాధ్యత వహిస్తుందని, అద్భుతమైన రాజధాని నగరాన్ని నిర్మించడం ద్వారా వారి రుణాన్ని తీర్చుకుంటామని ఉప ముఖ్యమంత్రి హామీ ఇచ్చారు.

కేంద్రంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర పరిపాలన మధ్య సమన్వయం ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ అపారమైన అభివృద్ధిని చూస్తుందని పేర్కొన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ గత ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించారు. దివిసీమ ప్రాంతం నుండి తుఫానులా అమరావతిని నాశనం చేసిందని ఆరోపించారు. గత పాలనలో అమరావతి రైతులు ఎదుర్కొన్న కష్టాలపై ఆయన విచారం వ్యక్తం చేశారు. వారి త్యాగాలను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేమని ప్రకటించారు.

ఇటీవల పహల్గామ్‌లో జరిగిన విషాదంలో 27 మంది మరణించిన విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, పవన్ కళ్యాణ్ తన బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నప్పటికీ, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అమరావతి కార్యక్రమానికి హాజరు కావడానికి సమయం కేటాయించారని పేర్కొన్నారు. ఇది అమరావతి పట్ల మోడీకి ఉన్న బలమైన అభిమానానికి నిదర్శనంగా అభివర్ణించారు.

ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడును దార్శనిక నాయకుడిగా పవన్ ప్రశంసించారు. హైదరాబాద్ హైటెక్ సిటీని నిర్మించడంలో చంద్రబాబు నాయుడు గతంలో సాధించిన విజయాన్ని హైలైట్ చేస్తూ, చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడు అమరావతిని అభివృద్ధి చేయాలనే లక్ష్యాన్ని ప్రారంభించారని పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. నరేంద్ర మోదీ, చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.

That smile from @narendramodi

when he heard name Aniket ????????️???? #PawanKalyan #AmaravatiRestart pic.twitter.com/z4GOZx4D1K