Pulasa Comment: రెండేళ్లలో అమరావతి జలాల్లో ప్రజలు పులస చేపలు పట్టుకోవచ్చు
రెండేళ్లలో అమరావతి జలాల్లో ప్రజలు పులస చేపలను పట్టుకోవచ్చని వైఎస్ఆర్సిపి నాయకుడు కేతిరెడ్డి వెంకటరామి రెడ్డి సెటైరికల్ కామెంట్స్ చేయడం వివాదానికి దారితీసింది. వర్షాకాలంలో ఎగువన ఈదుతూ ఉండే గోదావరి జిల్లాల సీజన్కు సంబంధించిన రుచికరమైన వంటకం పులస.
భారీ వర్షాలు అమరావతిని ముంచెత్తుతాయని, ఆ తర్వాత నివాసితులు పులస కోసం చేపలు పట్టవచ్చని ధర్మవరం మాజీ ఎమ్మెల్యే చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని వ్యాఖ్యానించారు. ఏపీ మద్యం కుంభకోణంలోఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మిథున్ రెడ్డిని రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలులో కలిసిన తర్వాత ఆయన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
సిబిఎన్ ప్రభుత్వం దానిని వ్యతిరేకించే వారిని వేధిస్తోందని కేతిరెడ్డి ఆరోపించారు. అధికార పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చే ఎవరినైనా దేశభక్తుడిగా ముద్ర వేస్తారని, దానిని ప్రశ్నించే వారిని దేశద్రోహులుగా ముద్ర వేస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. హైకోర్టు ఆదేశాలు ఉన్నప్పటికీ కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డిని తాడిపత్రిలోకి ప్రవేశించకుండా పోలీసులు ఆపారని ఆయన విమర్శించారు.
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సురక్షితంగా ఉండవచ్చు, కానీ భవిష్యత్తులో పోలీసు అధికారులు అలాంటి చర్యలకు పాల్పడితే పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని కేతిరెడ్డి హెచ్చరించారు.