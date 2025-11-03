మంగళవారం, 4 నవంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 3 నవంబరు 2025 (23:03 IST)

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో బ్రూక్‌ఫీల్డ్ 1.04 గిగావాట్ హైబ్రిడ్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్ కోసం రూ. 7,500 కోట్లు మంజూరు

Hybrid energy
కర్టెసీ: జెమినీ ఏఐ ఫోటో
ప్రభుత్వ రంగ మహారత్న నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ (ఎన్‌బిఎఫ్‌సి) అయిన ఆర్‌ఇసి లిమిటెడ్, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కర్నూలులో 1.04 గిగావాట్(జిడబ్ల్యూ) హైబ్రిడ్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టుకు ఆర్థిక సహాయం అందించేందుకు చారిత్రాత్మక రూ. 7,500 కోట్లను మంజూరు చేసినట్లు ప్రకటించింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం పెట్టుబడి అంచనా రూ. 9,910 కోట్లు. యాక్సిస్ ఎనర్జీతో జాయింట్ వెంచర్‌గా గ్లోబల్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్టర్ బ్రూక్‌ఫీల్డ్ భారతదేశంలో ప్రారంభించిన క్లీన్ ఎనర్జీ ప్లాట్‌ఫామ్ ఎవ్రెన్ ఈ ప్రాజెక్టును అభివృద్ధి చేస్తోంది. బ్రూక్‌ఫీల్డ్‌కు ఎవ్రెన్‌లో 51.49 శాతం వాటా ఉంది. ఈ మైలురాయి ఒప్పందం, ఆర్‌ఇసి చరిత్రలో ఏదైనా ప్రైవేట్ రంగ ప్రాజెక్టుకు మంజూరు చేసిన అతిపెద్ద సింగిల్ ఫైనాన్సింగ్. ఇది భారతదేశ పునరుత్పాదక ఇంధన రంగానికి పెద్ద ఊపునిచ్చే సంకేతం.
 
రికార్డు స్థాయిలో రూ. 7,500 కోట్లు మంజూరు చేయడం, భారతదేశ హరిత ఇంధన ప్రయాణానికి (క్లీన్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్) నిధులు సమకూర్చడంలో ఆర్‌ఇసికి ఉన్న నిబద్ధతకు, బ్రూక్‌ఫీల్డ్ వంటి బలమైన ప్రైవేట్ రంగ భాగస్వాములపై మాకు ఉన్న నమ్మకానికి నిదర్శనం, అని ఆర్‌ఇసి లిమిటెడ్ ప్రతినిధి అన్నారు. ఈ 1.04 గిగావాట్ హైబ్రిడ్ ప్రాజెక్ట్ కేవలం పరిమాణంలో మాత్రమే పెద్దది కాదు, పవన, సౌర, బ్యాటరీ స్టోరేజ్‌లను సమన్వయం చేసే తన వినూత్న ఎఫ్‌డిఆర్‌ఇ నిర్మాణంలో కూడా ఇది ప్రత్యేకమైనది. నమ్మకమైన విద్యుత్‌ను అందించడానికి, భారీ స్థాయి పునరుత్పాదక ప్రాజెక్టులకు ఎలా నిధులు సమకూర్చాలి, వాటిని ఎలా అభివృద్ధి చేయాలి అనే విషయంలో ఇది ఒక కొత్త ప్రమాణాన్ని నిర్దేశిస్తుంది.
 
ఈ పెట్టుబడి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అక్టోబర్ 2024లో ప్రారంభించిన నూతన ఇంటిగ్రేటెడ్ క్లీన్ ఎనర్జీ పాలసీకి లభించిన గణనీయమైన ఆమోదంగా నిలుస్తోంది. ఈ పాలసీ పర్యావరణ అనుమతులను వేగవంతం చేసింది, హరిత పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి కొత్త ప్రోత్సాహకాలను అందించింది. బ్రూక్‌ఫీల్డ్ అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ ప్రెసిడెంట్ కానర్ టెస్కీ మాట్లాడుతూ, ఈ ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్ట్ కోసం ఆర్‌ఇసితో భాగస్వామ్యం కావడం మాకు చాలా ఉత్సాహంగా ఉంది. ఈ ఆర్థిక సహాయం మా ఎవ్రెన్ ప్లాట్‌ఫామ్‌కు ఒక మైలురాయి, భారతదేశ పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంలో ఒక పెద్ద ముందడుగు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చొరవగా అందిస్తున్న మద్దతుకు మేము ప్రగాఢ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. వారి నూతన ఇంటిగ్రేటెడ్ క్లీన్ ఎనర్జీ పాలసీ, భారీ పెట్టుబడులకు స్థిరమైన, ఆకర్షణీయమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ రాష్ట్రంలో మా 3 గిగావాట్ల పైప్‌లైన్‌లో మొదటి దశ, అలాగే మా 11 గిగావాట్ల జాతీయ ప్రణాళికలో ఇది ఒక ముఖ్య భాగం.
 
ఈ 1,040 మెగావాట్ల (1.04 గిగావాట్లు) ప్రాజెక్ట్, స్టేట్ కనెక్టివిటీ, స్టేట్ పవర్ పర్చేజ్ అగ్రిమెంట్ (పిపిఏ)తో ఫర్మ్ డిస్పాచబుల్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ (ఎఫ్‌డిఆర్‌ఇ) ప్రాజెక్టుగా వర్గీకరించబడిన మొట్టమొదటి ప్రాజెక్ట్. ఇది 640 మెగావాట్ల పవన, 400 మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్, బ్యాటరీ స్టోరేజ్‌ల హైబ్రిడ్ కలయికగా ఉంటుంది. ఈ పెట్టుబడి ప్రకటనకు ముందు, సెప్టెంబర్‌లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటి, ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖ మంత్రి శ్రీ నారా లోకేష్, బ్రూక్‌ఫీల్డ్ అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ ప్రెసిడెంట్ కానర్ టెస్కీతో లండన్‌లోని వారి కార్యాలయంలో సమావేశమయ్యారు. రాష్ట్రంలో మరిన్ని పెట్టుబడులపై వీరు ఫలవంతమైన చర్చలు జరిపారు.
 
ఈ ప్రకటనను స్వాగతిస్తూ, శ్రీ నారా లోకేష్ మాట్లాడుతూ, ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ఒక చారిత్రాత్మక పెట్టుబడి. ఆర్‌ఇసి భారీ ఆర్థిక మంజూరుతో కూడిన బ్రూక్‌ఫీల్డ్ నిర్ణయం, మా నూతన ఇంటిగ్రేటెడ్ క్లీన్ ఎనర్జీ పాలసీకి లభించిన ప్రత్యక్ష ఫలితం. మేము గ్రీన్ ఎనర్జీ కోసం అత్యుత్తమ పర్యావరణ వ్యవస్థను (ఎకోసిస్టమ్) సృష్టిస్తున్నాము, కర్నూలులోని ఈ 1.04 గిగావాట్ల ప్రాజెక్ట్ ఆరంభం మాత్రమే. మేము ఏఐ-రెడీ డేటా సెంటర్లు, రియల్ ఎస్టేట్ రంగాల్లో పెట్టుబడుల కోసం కూడా చురుకుగా పిలుపునిస్తున్నాము. ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాపారాలకు సిద్ధంగా ఉందని ఈ భాగస్వామ్యం రుజువు చేస్తోంది.
 
ఎవ్రెన్ సంస్థకు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో, కర్నూలు, అనంతపురంలలో విస్తరించి ఉన్న 3 గిగావాట్లకు పైగా ప్రాజెక్టుల పైప్‌లైన్ ఉంది. ఇది 11 గిగావాట్ల జాతీయ ప్రణాళికలో భాగం. ఈ కంపెనీ రాష్ట్రంలో ఇంటిగ్రేటెడ్ సోలార్ మాడ్యూల్ తయారీ, పంప్డ్ స్టోరేజ్, బ్యాటరీ స్టోరేజ్, ఇ-మొబిలిటీ, గ్రీన్ అమ్మోనియా వంటి ఇతర అవకాశాలను కూడా అన్వేషిస్తోంది.

బిగ్ బాస్ ఫైర్ బ్రాండ్.. దివ్వెల మాధురి ఎలిమినేషన్.. రెమ్యూనరేషన్ భారీగా తీసుకుందా?

బిగ్ బాస్ ఫైర్ బ్రాండ్.. దివ్వెల మాధురి ఎలిమినేషన్.. రెమ్యూనరేషన్ భారీగా తీసుకుందా?బిగ్ బాస్ ఫైర్ బ్రాండ్ అని పేరు కొట్టేసిన దివ్వెల మాధురి.. బిగ్ బాస్ తెలుగు తొమ్మిదో సీజన్ నుంచి ఎలిమినేట్ అయ్యింది. బిగ్ బాస్ హౌస్‌లోకి వచ్చిన రోజు నుంచి తాను గేమ్ ఆడేందుకు వచ్చానే తప్ప బాడింగ్స్ కోసం కాదని ఓపెన్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది. దీంతో ఆమెను హౌస్ మేట్స్ ఫైర్ బ్రాండ్ అని పిలిచారు. ఎవరితోనైనా నేరుగా మాట్లాడటం.. తన అభిప్రాయం మొఖంపై చెప్పేసేది. దీంతో బిగ్ బాస్ హౌస్‌లో కాస్త స్పెషల్‌గా నిలిచింది.

Ashika Ranganath :స్పెషల్ సెట్ లో రవితేజ, ఆషికా రంగనాథ్ పై సాంగ్ షూటింగ్

Ashika Ranganath :స్పెషల్ సెట్ లో రవితేజ, ఆషికా రంగనాథ్ పై సాంగ్ షూటింగ్ఈ రోజు నుంచి హీరో రవితేజ, హీరోయిన్ ఆషికా రంగనాథ్ పై మూవీ టీం ఒక పాటను చిత్రీకరిస్తోంది. ఈ పాట కోసం అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ లో ప్రత్యేకమైన సెట్‌ వేశారు. శేఖర్ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీలో రూపొందుతున్న ఈ పాట అదిరిపోయే డ్యాన్స్ నంబర్‌గా ప్రేక్షకులను అలరించనుంది.

SSMB29: రాజమౌళి, మహేష్ బాబు సినిమా అప్ డేట్ రాబోతుందా?

SSMB29: రాజమౌళి, మహేష్ బాబు సినిమా అప్ డేట్ రాబోతుందా?ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి, మహేబాబు సినిమా ఎస్.ఎస్.ఎం.బి.29 సినిమా గురించి తాజా అప్ డేట్ కోసం అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఈలోగా రాజమౌళి తన పాత సినిమా బాహుబలి రీరిలీజ్ పనిలో వున్నాడు. అయితే కొద్దిరోజుల క్రితం ఒడిసాలోని కోరాపూడ్ జిల్లాలో షూట్ చేశారు. ప్రస్తుతం అక్కడ మరలా కొనసాగించాలంటే తుఫాన్ వల్ల సాధ్యపడడంలేదని తెలుస్తోంది. ఇటీవలే ఎక్స్ లోె కొన్ని ఫన్నీ వీడియోను విడుదల చేశారు.

Shyamala Devi : గుమ్మడి నర్సయ్య దర్శకుడిని ప్రశంసించిన శ్యామలా దేవీ

Shyamala Devi : గుమ్మడి నర్సయ్య దర్శకుడిని ప్రశంసించిన శ్యామలా దేవీరాజకీయ నాయకుడు.. అజాత శత్రువు.. నిజాయితీ పరుడు.. ప్రజల కోసం బతికే నాయకుడైన గుమ్మడి నర్సయ్య లాంటి వ్యక్తి చరిత్రను తెరపైకి తీసుకు వస్తుండటం సాహసం అనే చెప్పాలి. ఆ సాహసాన్ని డైరెక్టర్ పరమేశ్వర్ హివ్రాలే చేస్తున్నారు. ఈ సాహసానికి ప్రవల్లిక ఆర్ట్స్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ తరుపున ఎన్. సురేష్ రెడ్డి అండగా నిలబడ్డారు. ఇక ‘గుమ్మడి నర్సయ్య’గా కరుణాడ చక్రవర్తి శివ రాజ్ కుమార్ కనిపించబోతోన్నారు.

NBK 111: బాలక్రిష్ణ నటిస్తున్న ఎన్.బి.కె. 111 చిత్రం నవంబర్ 7న ప్రారంభం

NBK 111: బాలక్రిష్ణ నటిస్తున్న ఎన్.బి.కె. 111 చిత్రం నవంబర్ 7న ప్రారంభంనందమూరి బాలక్రిష్ణ, గోపీచంద్ మలినేని కలయికలో ఎన్.బి.కె. 111 లో హీరోయిన్ అప్ డేట్ వస్తుందని ఈరోజు నిర్మాతలు సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించారు. అందుకు సంబంధించిన పోస్టర్ ను కూడా విడుదలచేశారు. ఈ రోజు మధ్యాహ్నం 12:01 గంటలకు హీరోయిన్ అప్ డేట్ రావాల్సి ఉంది. అయితే, ఈ అప్ డేట్ ను వాయిదా వేయాలని మేకర్స్ నిర్ణయించుకున్నారు.

Watch More Videos

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...కొంతమంది బరువు ఎలా తగ్గాలా అని తెగ బాధపడిపోతుంటారు. మరికొందరు ఎంత తిండి తిన్నా కూడా పీలగా, బక్కపలచగా వుంటారు. ఐతే ఇలాంటివారు ఎలాంటి ఆహారం తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకోకుండా ఏదిబడితే అది తినేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఎలాంటి పదార్థాలను తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకుని వాటిని తింటుంటే బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పాలలో ప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్లు, కొవ్వులు వుంటాయి. వీటిని తాగుతుంటే క్రమంగా బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అలాగే అరటిపండు. ఇందులో కేలరీలు, కార్బోహైడ్రేట్లలో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇది శక్తిని పెంచడానికి, బరువు పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?మనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

అదేపనిగా సెల్ ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌ల ముందు కూర్చుంటున్నారా?

అదేపనిగా సెల్ ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌ల ముందు కూర్చుంటున్నారా?హార్మోన్లు భావోద్వేగ, శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఆరోగ్యకరమైన బరువు, మానసిక స్థితి, ఆకలి, మరిన్నింటిని నిర్వహించడానికి హార్మోన్లు అవసరం. అలాంటి హార్మోన్ల అసమతుల్యత వల్ల సాధారణ ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది. కనుక అసమతుల్యత కాకుండా ఎలా వుండాలో తెలుసుకుందాము. రెగ్యులర్ వ్యాయామంలో పాల్గొనడం. తినే విషయంలో షుగర్ తీసుకోవడం తగ్గించడం. డైలీ లైఫ్ రొటీన్‌లో ముఖ్యమైన నూనెలను చేర్చడం. ప్రతి భోజనంలో తగినంత ప్రోటీన్ తీసుకోవడం. ఎత్తుకు తగిన బరువును నిర్వహించడం. జీర్ణాశయం యొక్క ప్రభావవంతమైన సంరక్షణ.

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలు

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలుగ్రీన్ టీ, బ్లాక్ టీ, సాంప్రదాయ టీల లోని కొన్ని రకాలు. హెర్బల్ టీలు, మూలికలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, పువ్వులతో రుచిగా ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తపోటును నియంత్రించే మందార టీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రిస్తాయి. జలుబు, జ్వరం, గొంతునొప్పి, తలనొప్పితో బాధపడేవారు అల్లం టీ తీసుకుంటే ఉపశమనం కలుగుతుంది. పసుపు టీ తాగితే అందులోని కుర్కమిన్ అనే పదార్థంలో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను నివారించడం, వృద్ధాప్య ప్రక్రియను నెమ్మదింపజేయడంలో బాదం టీ బాగా పనిచేస్తుంది.

నాట్స్ విస్తరణలో మరో ముందడుగు, షార్లెట్ చాప్టర్ ప్రారంభించిన నాట్స్

నాట్స్ విస్తరణలో మరో ముందడుగు, షార్లెట్ చాప్టర్ ప్రారంభించిన నాట్స్షార్లెట్: అమెరికాలో తెలుగు జాతి కోసం నిరంతరం సేవలు అందిస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం క్రమంగా అమెరికాలో అన్ని నగరాలకు విస్తరిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా నార్త్ కరోలైనా లోని షార్లెట్‌లో నాట్స్ చాప్టర్ ప్రారంభించింది. షార్లెట్ నగరంలో దాదాపు 1000 మంది తెలుగువారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని నాట్స్ వెంటే మేము అని మద్దతు ప్రకటించారు. తెలుగు వారికి అమెరికాలో ఏ కష్టం వచ్చినా నాట్స్ అండగా ఉంటుందని నాట్స్ చైర్మన్ ప్రశాంత్ పిన్నమనేని ఈ సందర్భంగా భరోసా ఇచ్చారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com