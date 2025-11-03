ప్రభుత్వ రంగ మహారత్న నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ (ఎన్బిఎఫ్సి) అయిన ఆర్ఇసి లిమిటెడ్, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కర్నూలులో 1.04 గిగావాట్(జిడబ్ల్యూ) హైబ్రిడ్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టుకు ఆర్థిక సహాయం అందించేందుకు చారిత్రాత్మక రూ. 7,500 కోట్లను మంజూరు చేసినట్లు ప్రకటించింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం పెట్టుబడి అంచనా రూ. 9,910 కోట్లు. యాక్సిస్ ఎనర్జీతో జాయింట్ వెంచర్గా గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్టర్ బ్రూక్ఫీల్డ్ భారతదేశంలో ప్రారంభించిన క్లీన్ ఎనర్జీ ప్లాట్ఫామ్ ఎవ్రెన్ ఈ ప్రాజెక్టును అభివృద్ధి చేస్తోంది. బ్రూక్ఫీల్డ్కు ఎవ్రెన్లో 51.49 శాతం వాటా ఉంది. ఈ మైలురాయి ఒప్పందం, ఆర్ఇసి చరిత్రలో ఏదైనా ప్రైవేట్ రంగ ప్రాజెక్టుకు మంజూరు చేసిన అతిపెద్ద సింగిల్ ఫైనాన్సింగ్. ఇది భారతదేశ పునరుత్పాదక ఇంధన రంగానికి పెద్ద ఊపునిచ్చే సంకేతం.
రికార్డు స్థాయిలో రూ. 7,500 కోట్లు మంజూరు చేయడం, భారతదేశ హరిత ఇంధన ప్రయాణానికి (క్లీన్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్) నిధులు సమకూర్చడంలో ఆర్ఇసికి ఉన్న నిబద్ధతకు, బ్రూక్ఫీల్డ్ వంటి బలమైన ప్రైవేట్ రంగ భాగస్వాములపై మాకు ఉన్న నమ్మకానికి నిదర్శనం, అని ఆర్ఇసి లిమిటెడ్ ప్రతినిధి అన్నారు. ఈ 1.04 గిగావాట్ హైబ్రిడ్ ప్రాజెక్ట్ కేవలం పరిమాణంలో మాత్రమే పెద్దది కాదు, పవన, సౌర, బ్యాటరీ స్టోరేజ్లను సమన్వయం చేసే తన వినూత్న ఎఫ్డిఆర్ఇ నిర్మాణంలో కూడా ఇది ప్రత్యేకమైనది. నమ్మకమైన విద్యుత్ను అందించడానికి, భారీ స్థాయి పునరుత్పాదక ప్రాజెక్టులకు ఎలా నిధులు సమకూర్చాలి, వాటిని ఎలా అభివృద్ధి చేయాలి అనే విషయంలో ఇది ఒక కొత్త ప్రమాణాన్ని నిర్దేశిస్తుంది.
ఈ పెట్టుబడి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అక్టోబర్ 2024లో ప్రారంభించిన నూతన ఇంటిగ్రేటెడ్ క్లీన్ ఎనర్జీ పాలసీకి లభించిన గణనీయమైన ఆమోదంగా నిలుస్తోంది. ఈ పాలసీ పర్యావరణ అనుమతులను వేగవంతం చేసింది, హరిత పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి కొత్త ప్రోత్సాహకాలను అందించింది. బ్రూక్ఫీల్డ్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రెసిడెంట్ కానర్ టెస్కీ మాట్లాడుతూ, ఈ ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్ట్ కోసం ఆర్ఇసితో భాగస్వామ్యం కావడం మాకు చాలా ఉత్సాహంగా ఉంది. ఈ ఆర్థిక సహాయం మా ఎవ్రెన్ ప్లాట్ఫామ్కు ఒక మైలురాయి, భారతదేశ పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంలో ఒక పెద్ద ముందడుగు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చొరవగా అందిస్తున్న మద్దతుకు మేము ప్రగాఢ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. వారి నూతన ఇంటిగ్రేటెడ్ క్లీన్ ఎనర్జీ పాలసీ, భారీ పెట్టుబడులకు స్థిరమైన, ఆకర్షణీయమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ రాష్ట్రంలో మా 3 గిగావాట్ల పైప్లైన్లో మొదటి దశ, అలాగే మా 11 గిగావాట్ల జాతీయ ప్రణాళికలో ఇది ఒక ముఖ్య భాగం.
ఈ 1,040 మెగావాట్ల (1.04 గిగావాట్లు) ప్రాజెక్ట్, స్టేట్ కనెక్టివిటీ, స్టేట్ పవర్ పర్చేజ్ అగ్రిమెంట్ (పిపిఏ)తో ఫర్మ్ డిస్పాచబుల్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ (ఎఫ్డిఆర్ఇ) ప్రాజెక్టుగా వర్గీకరించబడిన మొట్టమొదటి ప్రాజెక్ట్. ఇది 640 మెగావాట్ల పవన, 400 మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్, బ్యాటరీ స్టోరేజ్ల హైబ్రిడ్ కలయికగా ఉంటుంది. ఈ పెట్టుబడి ప్రకటనకు ముందు, సెప్టెంబర్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటి, ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖ మంత్రి శ్రీ నారా లోకేష్, బ్రూక్ఫీల్డ్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రెసిడెంట్ కానర్ టెస్కీతో లండన్లోని వారి కార్యాలయంలో సమావేశమయ్యారు. రాష్ట్రంలో మరిన్ని పెట్టుబడులపై వీరు ఫలవంతమైన చర్చలు జరిపారు.
ఈ ప్రకటనను స్వాగతిస్తూ, శ్రీ నారా లోకేష్ మాట్లాడుతూ, ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఒక చారిత్రాత్మక పెట్టుబడి. ఆర్ఇసి భారీ ఆర్థిక మంజూరుతో కూడిన బ్రూక్ఫీల్డ్ నిర్ణయం, మా నూతన ఇంటిగ్రేటెడ్ క్లీన్ ఎనర్జీ పాలసీకి లభించిన ప్రత్యక్ష ఫలితం. మేము గ్రీన్ ఎనర్జీ కోసం అత్యుత్తమ పర్యావరణ వ్యవస్థను (ఎకోసిస్టమ్) సృష్టిస్తున్నాము, కర్నూలులోని ఈ 1.04 గిగావాట్ల ప్రాజెక్ట్ ఆరంభం మాత్రమే. మేము ఏఐ-రెడీ డేటా సెంటర్లు, రియల్ ఎస్టేట్ రంగాల్లో పెట్టుబడుల కోసం కూడా చురుకుగా పిలుపునిస్తున్నాము. ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాపారాలకు సిద్ధంగా ఉందని ఈ భాగస్వామ్యం రుజువు చేస్తోంది.
ఎవ్రెన్ సంస్థకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో, కర్నూలు, అనంతపురంలలో విస్తరించి ఉన్న 3 గిగావాట్లకు పైగా ప్రాజెక్టుల పైప్లైన్ ఉంది. ఇది 11 గిగావాట్ల జాతీయ ప్రణాళికలో భాగం. ఈ కంపెనీ రాష్ట్రంలో ఇంటిగ్రేటెడ్ సోలార్ మాడ్యూల్ తయారీ, పంప్డ్ స్టోరేజ్, బ్యాటరీ స్టోరేజ్, ఇ-మొబిలిటీ, గ్రీన్ అమ్మోనియా వంటి ఇతర అవకాశాలను కూడా అన్వేషిస్తోంది.