ఆదివారం, 8 ఫిబ్రవరి 2026
Written By రామన్

08-06-2026 ఆదివారం మీ రాశి ఫలితాలు - మీ శ్రీమతిని ఇబ్బంది పెట్టొద్దు...

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. ఓర్పుతో పనిచేయండి. యత్నాలకు సన్నిహితుల ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. ధనలాభం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. ముఖ్యుల సందర్శనం వీలుపడదు. చేపట్టిన పనులు సాగవు. నోటీసులు అందుకుంటారు. కీలక చర్చల్లో పాల్గొంటారు. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
మీ కార్యదీక్ష స్ఫూర్తిదాయకమవుతుంది. దుబారా ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. సంస్థల స్థాపనలకు అనుకూలం. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. తలపెట్టిన పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. మీ శ్రీమతిని ఇబ్బంది పెట్టొద్దు. జూదాలు, బెట్టింగ్‌కు పాల్పడవద్దు. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
సర్వత్రా అనుకూలం, అభీష్టం నెరవేరుతుంది. ధైర్యంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటారు. లౌక్యంగా పనులు చక్కబెట్టుకుంటారు. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. ఇంటిని నిరక్ష్యంగా వదిలి వెళ్లకండి.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
ఆటుపోట్లకు ధీటుగా స్పందిస్తారు. కష్టమనుకున్న పనులు తేలికగా పూర్తి చేస్తారు. మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం కలుగుతుంది. ఆశలొదిలేసుకున్న ధనం అందుతుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనవసర విషయాలకు ప్రాధాన్యమివ్వవద్దు. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. కొందరి వ్యాఖ్యలు ఉద్రేకపరుస్తాయి. ఏ విషయాన్నీ పెద్దగా వర్ణించుకోవద్దు. ఓర్పుతో యత్నాలు కొనసాగించండి. సంకల్పబలంతోనే లక్ష్యం సాధిస్తారు. పొదుపు పథకాల పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. కీలక సమావేశంలో పాల్గొంటారు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కొన్ని విషయాలు అనుకున్నట్లే జరుగుతాయి. ఆటంకాలెదురైనా ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతారు. యత్నాలకు పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. పట్టుదలతో లక్ష్యం సాధిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం, పసులు మందకొడిగా సాగుతాయి. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
ఈ రోజు అనుకూలదాయకం. శ్రమతో కూడిన ఫలితాలున్నాయి. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. ఏ విషయాన్ని తీవ్రంగా భావించవద్దు. పెద్దల సలహా పాటిస్తారు. ధైర్యంగా యత్నాలు సాగిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం చిన్ననాటి పరిచయస్తులను కలుసుకుంటారు.
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
అభీష్టం నెరవేరుతుంది. ప్రతి విషయంలోను మీదే పైచేయి. కీలక అంశాలపై పట్టు సాధిస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త మితంగా సంభాషించండి. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చు చేస్తారు. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
లక్ష్య సాధనలో సఫలీకృతులవుతారు. ఒక సమస్య సద్దుమణుగుతుంది ఆప్తులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఆలోచనలు, క్రియారూపం దాల్చుతాయి. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. అనవసర జోక్యం తగదు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
తలపెట్టిన కార్యం విజయవంతమవుతుంది. అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటారు. దావలసిన ధనం అందుతుంది. దుబారా ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. నగదు, విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. మొండిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. వేడుకలో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
 
మీ మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. సభ్యత్వాలు స్వీకరిస్తారు. ఆర్భాటలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. అప్రియమైన వార్త ఉంటారు. ఏ విషయాన్నీ తేలికగా కొట్టివేయుద్దు వివాదాలు పరిష్కారదిశగా సాగుతాయి.
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
కార్యసాధనకు ఓర్పు ముఖ్యం. ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. మీ సమర్థతను తక్కువ అంచనా వేసుకోవద్దు. ఖర్చులు భారమనిపించవు. దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. చేపట్టిన పనులు వాయిదా వేసుకుంటారు.

కులాంతర వివాహం చేసుకున్న దళిత యువకుడు... ఇంటికి నిప్పంటించిన యువతి తల్లిదండ్రులు

కులాంతర వివాహం చేసుకున్న దళిత యువకుడు... ఇంటికి నిప్పంటించిన యువతి తల్లిదండ్రులుఓ దళిత యువకుడు తాను ప్రేమించిన బీసీ వర్గానికి చెందిన యువతిని కులాంత వివాహం చేసుకున్నాడు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న యువతి తల్లిదండ్రులు ఆగ్రహంతో ఊగిపోతూ, ఆ దళిత యువకుడు ఇంటిపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించారు. దీంతో ఇంటితో పాటు ఇంట్లోని సామాగ్రి కూడా పూర్తిగా కాలిపోయింది. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు... కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు. ఈ ఘటన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మంచిర్యాల జిల్లా భీమారం మండలం దాంపూర్ గ్రామంలో జరిగింది.

ప్రియురాలితో వీడియో కాల్‌లో మాట్లాడుతూ ఉరేసుకున్న ప్రియుడు.. ఎక్కడ?

ప్రియురాలితో వీడియో కాల్‌లో మాట్లాడుతూ ఉరేసుకున్న ప్రియుడు.. ఎక్కడ?హైదరాబాద్ నగరంలోని బోడుప్పల్‌లో ఓ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ యువకుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. తన ప్రియురాలితో వీడియో కాల్‌లో మాట్లాడుతూ ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు. ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఫ్యానుకు ఉరేసుకున్నాడు. ఈ విషయాన్ని అతడి స్నేహితులకు తెలియజేయగా వారు హుటాహుటిన వెళ్లి ఆ యువకుడుని ఆస్పత్రికి తరలించగా, అక్కడ చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. మృతుడి తండ్రి ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.

తల్లిదండ్రులను కాదని పెళ్లి చేసుకునే ప్రతి అమ్మాయికి నా జీవితం ఓ గుణపాఠం...

తల్లిదండ్రులను కాదని పెళ్లి చేసుకునే ప్రతి అమ్మాయికి నా జీవితం ఓ గుణపాఠం...'తల్లిదండ్రులను కాదని పెళ్లి చేసుకున్న ప్రతి అమ్మాయికి నా జీవితం ఓ గుణపాఠం. ఒక అమ్మాయి ఏ లక్షణాలైతే తన భర్తకు ఉండకూడదు అనుకుంటుందో అలాంటి లక్షణాలన్నీ తన భర్తలో ఉన్నాయి... నిన్ను ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్న పాపానికి ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాను... నా కడుపున పుట్టినందుకు ఈ పిల్లలు కూడా ఆ కష్టాన్ని అనుభవిస్తున్నారు... నేను చనిపోతే ఇంకో పెళ్లి చేసుకుంటావ్.. కనీసం ఈ సారైనా జీవితంలో స్థిరపడిన తర్వాత వివాహం చేసుకో' అంటూ ఓ వివాహిత ఆత్మహత్య లేఖ రాసి, తన ఇద్దరు పిల్లలను ఉరేసి చంపి ఆ తర్వాత తాను కూడా ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ విషాదకర ఘటన తిరుపతి జిల్లా పుత్తూరు మండలంలోని కృష్ణా నగర్‌లో వెలుగు చూసింది.

కోలీవుడ్‌లో కలకలం.. డ్రగ్స్ కేసులో నటి అంజు కృష్ణ అరెస్టు

కోలీవుడ్‌లో కలకలం.. డ్రగ్స్ కేసులో నటి అంజు కృష్ణ అరెస్టుతమిళ చిత్రసీమలో కలకలం చెలరేగింది. డ్రగ్స్ కేసులో తమిళ, మలయాళ నటి అంజు కృష్ణను అరెస్టు చేశారు. ఇది ఇండస్ట్రీలో కలకలం రేపింది. యాంటీ నార్కోటిక్స్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిటీ నిర్వహించిన ప్రత్యేక ఆపరేషన్‌లో చెన్నై నగర పోలీసులు భారీ డ్రగ్స్ నెట్ వర్క్‌ను ఛేదించారు. ఈ కేసులో కోలీవుడ్ నటి అంజుకృష్ణ, తమిళ కో డైరెక్టర్ విన్సీ నివేత సహా మొత్తం 8 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

క్వాంటం వ్యాలీ, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఏపీకి దీర్ఘకాలిక గేమ్ ఛేంజర్‌లుగా ఉంటాయి: చంద్రబాబు

క్వాంటం వ్యాలీ, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఏపీకి దీర్ఘకాలిక గేమ్ ఛేంజర్‌లుగా ఉంటాయి: చంద్రబాబుఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శనివారం అమరావతిలో కేంద్ర శాస్త్ర సాంకేతిక శాఖ మంత్రి జితేంద్ర సింగ్‌తో కలిసి ఏక్యూవీ, అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీని ప్రారంభించారు. బలమైన క్వాంటం టెక్నాలజీ పర్యావరణ వ్యవస్థను నిర్మించే దిశగా ఈ చొరవ ఒక ప్రధాన అడుగుగా ప్రదర్శించబడింది. క్వాంటం టెక్నాలజీ రంగంలో అమరావతి ఏక్యూవీ, ఒక గేమ్ ఛేంజర్ అవుతుందని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ, వారే భవిష్యత్తు అని అన్నారు. ఆవిష్కరణలను నడిపించడానికి యువ మనస్సులపై తన ఆశలు పెట్టుకున్నారని ఆయన అన్నారు.

Mahashivratri 2026: మహా శివరాత్రి రోజున రాజయోగాలు.. ఆ మూడు రాశులకు అదృష్టం

Mahashivratri 2026: మహా శివరాత్రి రోజున రాజయోగాలు.. ఆ మూడు రాశులకు అదృష్టంమహా శివరాత్రి రోజున రాజయోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. చతుర్గ్రహి, బుధాదిత్య, సర్వార్థ సిద్ధి వంటి యోగాలు 3 రాశులకు భారీ ప్రయోజనాలను అందించనున్నాయి. ఈ మహాశివరాత్రి రోజు ఏర్పడే ఈ అరుదైన యోగం మేష రాశి వారికి ఎన్నో లాభాలను తెచ్చి పెట్టనున్నాయి. కొత్తగా పెట్టుబడులు పెట్టిన వారికీ ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు వస్తాయి. దీంతో, మీ ఆర్థిక సమస్యలు మొత్తం పోతాయి. అంతేకాదు, మీరు మొదలు పెట్టే ప్రతి పనిలో శివుని ఆశీస్సులు ఉంటాయి.

05-02-2026 గురువారం ఫలితాలు - కార్యసిద్ధికి ఓర్పు ప్రధానం...

05-02-2026 గురువారం ఫలితాలు - కార్యసిద్ధికి ఓర్పు ప్రధానం...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసిద్ధికి ఓర్పు ప్రధానం. నిరుత్సాహం వీడి యత్నాలు సాగించండి. ఆదాయం అంతంతమాత్రమే. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. పత్రాల రెన్యువల్లో జాప్యం తగదు. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు.

తిరుమలలో వార్షిక తెప్పోత్సవాలు.. ఆర్జిత సేవలను రద్దు చేసిన టీటీడీ

తిరుమలలో వార్షిక తెప్పోత్సవాలు.. ఆర్జిత సేవలను రద్దు చేసిన టీటీడీతిరుమలలో వార్షిక తెప్పోత్సవాల కారణంగా టీటీడీ ఆర్జిత సేవలను రద్దు చేసింది. రాబోయే రోజుల్లో తిరుమల సందర్శనకు ప్లాన్ చేసుకుంటున్న భక్తులు తమ ప్రణాళికలను సర్దుబాటు చేసుకోవలసి ఉంటుంది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారుల ప్రకారం, సాంప్రదాయ తెప్పోత్సవం ఫిబ్రవరి 26 నుండి మార్చి 2 వరకు జరుగుతుంది. ఈ ఐదు రోజులలో, ప్రతి సాయంత్రం 7 గంటల నుండి 8 గంటల మధ్య శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారు తమ దేవేరులతో కలిసి పుష్కరిణిలో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.

04-02-2026 బుధవారం రాశి ఫలితాలు, మీ కష్టం ఫలిస్తుంది

04-02-2026 బుధవారం రాశి ఫలితాలు, మీ కష్టం ఫలిస్తుందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనకు అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. సముచిత నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. పెట్టుబడులు కలిసిరావు. ప్రణాళికాబద్ధంగా పూర్తి చేస్తారు. ముఖ్యులకు వీడ్కోలు, స్వాగతం పలుకుతారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు అన్నివిధాలా అనుకూలమే. వాక్చాతుర్యంతో నెట్టుకొస్తారు. మీ అభిప్రాయాలకు స్పందన లభిస్తుంది. రావలసిన ధనాన్ని లౌక్యంగా వసూలు చేసుకోవాలి. ఎవరినీ ఇబ్బంది పెట్టవద్దు. ఖర్చులు సామాన్యం. ఆప్తులకు ధనసహాయం చేస్తారు. ఆహ్వానం అందుకుంటారు.

03-02-2026 మంగళవారం రాశి ఫలితాలు- రుణ సమస్య పరిష్కారమవుతుంది

03-02-2026 మంగళవారం రాశి ఫలితాలు- రుణ సమస్య పరిష్కారమవుతుందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. ఖర్చులు విపరీతం. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు, దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. వేడుకకు హాజరవుతారు. మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ప్రణాళికా బద్ధంగా ముందుకు సాగుతారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు. అనుకోని సంఘటన ఎదురవుతుంది. దంపతుల ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుగుతారు. నగదు, విలువైన వస్తువులు వాగ్రత్త ఏకాగ్రతతో వాహనం నడవండి.
