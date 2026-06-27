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మల్లెనూనెతో మస్తు ఉపయోగాలు, ఏంటవి?
జాస్మిన్ ఆయిల్ చర్మానికి అనేక ప్రయోజనాలను కలిగి ఉన్నందున చర్మ సంరక్షణకు దీనిని విరివిగా వాడుతారు. మల్లెపూలు శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలకు ప్రసిద్ధి చెందుతాయి. ఇవి మొటిమలు, అకాల వృద్ధాప్యం వంటి అనేక రకాల చర్మ సమస్యలను పరిష్కరిస్తాయి. అలాంటి జాస్మిన్ ఆయిల్ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
జాస్మిన్ ఆయిల్ చర్మ హైడ్రేషన్ను నిర్వహించడానికి సహాయపడటం ద్వారా చర్మం తాజాగా, ప్రకాశవంతంగా కనిపించేట్లు చేస్తుంది.
జాస్మిన్ ఆయిల్లోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు చర్మాన్ని పర్యావరణ ఒత్తిళ్లు, ఫ్రీ రాడికల్స్ నుండి రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది.
జాస్మిన్ ఆయిల్ చర్మంపై హానికరమైన బ్యాక్టీరియాను తొలగించడం ద్వారా మొటిమలకు చికిత్స చేయడంలో సహాయపడుతుంది.
జాస్మిన్ ఆయిల్లో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు యాంటీ ఏజింగ్ ప్రయోజనాలకు దోహదం చేస్తాయి.
జాస్మిన్ ఆయిల్ చర్మంపైన మచ్చలు, సాగిన గుర్తుల రూపాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
జాస్మిన్ ఆయిల్ ఎర్రబడిన చర్మానికి ఉపశమనానికి సహాయపడుతుంది.
జాస్మిన్ ఆయిల్ చర్మం యొక్క సహజ నూనె ఉత్పత్తిని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.
అరోమాథెరపీ, రిలాక్సేషన్ కోసం జాస్మిన్ ఆయిల్ ఉపయోగిస్తారు.
28-06-2026 : ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ వెదర్ రిపోర్ట్- 33 జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన
ఆంధ్రప్రదేశ్: పగటిపూట భారీ ఉరుములతో కూడిన వాతావరణం ఉంటుంది. రాత్రి వేళల్లో వర్షం కురిసే అవకాశం (95%) చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఏపీలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 36°C,కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 27°C గా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. తెలంగాణ: రుతుపవనాల ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వాతావరణం చల్లబడనుంది. పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన మోస్తరు నుండి చాలా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
తిరుపతి విమానాశ్రయం మినహా బార్లు, మద్యం దుకాణాలు.. ఏపీ మార్గదర్శకాలు
తిరుపతి విమానాశ్రయం మినహా, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న విమానాశ్రయాలలో బార్లు, మద్యం దుకాణాలను ఏర్పాటు చేయడానికి ఎక్సైజ్ లైసెన్సులను మంజూరు చేసేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. రెవెన్యూ (ఎక్సైజ్-II) శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ముఖేష్ కుమార్ మీనా శనివారం నాడు ఈ కొత్త విధానాన్ని వివరించారు. ఈ మార్గదర్శకాల ప్రకారం, విమానాశ్రయ నిర్వాహకులు విమానాశ్రయ ప్రాంగణంలో బార్, మద్యం దుకాణాల లైసెన్సుల కోసం దరఖాస్తుదారులను సిఫార్సు చేయవచ్చు.
ఉత్తర భారతదేశంలో కంపించిన భూమి... ఆప్ఘనిస్థాన్ ఎఫెక్ట్
ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోని హిందూ కుష్ ప్రాంతంలో శనివారం సాయంత్రం రిక్టర్ స్కేలుపై 6.2 తీవ్రతతో శక్తివంతమైన భూకంపం సంభవించింది. దీని ప్రకంపనలు ఢిల్లీ-ఎన్సిఆర్, ఉత్తర భారతదేశంలోని అనేక ఇతర ప్రాంతాలలో వ్యాపించాయి. భారత కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 6:04 గంటలకు సంభవించిన ఈ భారీ భూకంపం, భారత రాజధాని ప్రాంతమంతటా తాత్కాలిక భయాందోళనలను రేకెత్తించింది. దీంతో నివాసితులు ఎత్తైన భవనాలు, కార్పొరేట్ కార్యాలయాల నుంచి బయటకు వచ్చి బహిరంగ ప్రదేశాలకు తరలివెళ్లాల్సి వచ్చింది.
మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రికి హెచ్చరిక చేసిన కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్కు ఆ రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత దిగ్విజయ్ సింగ్ కీలక హెచ్చరిక చేశారు. ఎంపీ సీఎం మోహన్ యాదవ్ ఏకంగా 12 మంత్రిత్వ శాఖలను తన వద్ద ఉంచుకోవడాన్ని ఆయన తప్పుబట్టారు. ఏదో ఒకరోజు అధికారులు ఎవరైనా అక్రమాలకు పాల్పడితే ఆయనే ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుందని అలెర్ట్ చేశారు. భూ కొనుగోలు విషయంపై ముఖ్యమంత్రి కుటుంబ సభ్యులపై ఆరోపణలు వస్తున్న నేపథ్యంలో మాజీ సీఎం ఇలా స్పందించారు.
రాజధాని అమరావతిపై ఏపీ ప్రజల భావన మారాలి.. చంద్రబాబు
ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం దృఢమైన, సమర్థవంతమైన విధానాల వల్ల, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడు అమరావతి రూపంలో ఒక బలమైన రాజధానిని పొందుతోంది. అయితే, ప్రజల ఆలోచనా విధానంలో ఒక ప్రాథమిక లోపం ఉంది. ఈ విషయం ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దృష్టికి వచ్చింది. 2019 ఎన్నికలకు ముందు ఆంధ్ర ప్రజలలోని మెజారిటీ వర్గాల ఆలోచనా విధానంలో రాజధాని అంశం ఒక కీలకమైన అంశంగా ఉండేది.
అవి ఐటమ్ సాంగ్లు కాదు... ప్రత్యేక డ్యాన్స్ నంబర్లే : తమన్నా
పలువురు అగ్ర హీరోల చిత్రాల్లో తాను నటించే ప్రత్యేక గీతాలపై హీరోయిన్ తమన్నా భాటియా స్పందించారు. ఆ ప్రత్యేక గీతాలు ఐటమ్ సాంగ్లు కాదన్నారు. అలాంటి పాటలు అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులు ఆస్వాదించాలా ఉంటాయన్నారు. అందుకే అలాంటి గీతాలను ఎంచుకున్నపుడు వాటిని ఐటమ్ పాటలుగ చూడను అని, తన వరుక అవి ప్రత్యేక డ్యాన్స్ నంబర్లే అని చెప్పారు.
మరోమారు సందడి చేయనున్న పుష్ప రాజ్ - శ్రీవల్లి జోడీ
వెండితెరపై మరోమారు పుష్పరాజ్ (అల్లు అర్జున్), శ్రీవల్లి (రష్మిక మందన్నా) జోడీ సందడి చేయనుంది. ప్రముఖ కోలీవుడ్ దర్శకుడు అట్లీ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్ హీరోగా రాకా పేరుతో ఓ పాన్ ఇండియా మూవీ తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రంల దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్. అయితే, ఈ చిత్రంలో రష్మిక మందన్నా కూడా నటించనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. అల్లు అర్జున్, రష్మికకు సంబంధించిన సన్నివేశాలను త్వరలోనే ముంబైలో చిత్రీకరించనున్నట్టు టాలీవుడ్ వర్గాల సమాచారం. సుకుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'పుష్ప'లో వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించిన సంగతి తెలిసిందే. రష్మికతో పాటు మృణాల్ ఠాకూర్, జాన్వీ కపూర్ కూడా ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నట్లు సమాచారం.
మొన్ననే గోవాలో కలిశాను... ఆప్యాయంగా మాట్లాడారు : భాగ్యరాజ్ మృతిపై చిరంజీవి
తమిళ దిగ్గజ నటుడు కె.భాగ్యరాజ్య ఎలా చనిపోయారంటే...?
ఖుష్బూ సుందర్ కుమార్తె పెళ్లికి వెళ్లొచ్చారు.. గుండెపోటుతో భాగ్యరాజ్ కన్నుమూత (video)
ప్రముఖ తమిళ చిత్రనిర్మాత, నటుడు, దర్శకుడు కె. భాగ్యరాజ్ శనివారం చెన్నైలో గుండెపోటుతో కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 73 ఏళ్లు. అద్భుతమైన కథా రచన, స్క్రీన్ప్లే నైపుణ్యం, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఆకట్టుకునే చిత్రాలను అందించడంలో ఆయన చేసిన కృషికి ఎంతో గుర్తింపు పొందారు. ఆయన మరణంతో తమిళ చిత్రసీమలో ఒక శకం ముగిసింది. ఆయన అంత్యక్రియలు చెన్నైలోని బెసెంట్ నగర్ శ్మశానవాటికలో మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు నిర్వహించబడతాయి.