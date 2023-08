బంధన్ నిఫ్టీ ఐటీ ఇండెక్స్ ఫండ్‌ను విడుదల చేసిన బంధన్ మ్యూచువల్ ఫండ్

ఇండియన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ (ఐటి) రంగం యొక్క వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని సంగ్రహించే లక్ష్యంతో నిఫ్టీ ఐటి ఇండెక్స్‌ను ట్రాక్ చేసే ఓపెన్-ఎండ్ ఈక్విటీ స్కీమ్ అయిన బంధన్ నిఫ్టీ ఐటి ఇండెక్స్ ఫండ్‌ను బంధన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్స్, ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్‌కేర్, కమ్యూనికేషన్ మరియు కనెక్టివిటీ, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, ఆటోమొబైల్ మరియు ఇ-కామర్స్ వంటి విభిన్న విభాగాల్లో విప్లవాత్మక మార్పులను సులభతరం చేస్తూ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఐటీ రంగం ఒక ముఖ్యమైన ఉత్ప్రేరకం గా నిలుస్తుంది . బంధన్ నిఫ్టీ IT ఇండెక్స్ ఫండ్ పెట్టుబడిదారులకు దీర్ఘకాలంలో ఈ రంగంలోని విస్తారమైన అవకాశాల నుండి ప్రయోజనం పొందేందుకు అనుకూలమైన, తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్న మార్గాన్ని అందించడానికి మంచి స్థానంలో ఉంది. ఈ కొత్త ఫండ్ ఆఫర్ శుక్రవారం, ఆగస్ట్ 18, 2023న తెరవబడుతుంది మరియు ఆగస్ట్ 28, 2023 సోమవారం ముగుస్తుంది. బంధన్ నిఫ్టీ IT ఇండెక్స్ ఫండ్‌లో పెట్టుబడిని లైసెన్స్ పొందిన మ్యూచువల్ ఫండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్‌లు మరియు ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల ద్వారా చేయవచ్చు.

బంధన్ నిఫ్టీ ఐటి ఇండెక్స్ ఫండ్‌లో ఇన్వెస్టర్లు ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలనే విషయాన్ని వెల్లడించిన , బంధన్ ఎఎమ్‌సి సిఇఒ విశాల్ కపూర్ మాట్లాడుతూ, "భారత ఐటి రంగం ప్రపంచ ఆవిష్కరణలలో ముందంజలో ఉంది, ప్రపంచ ఐటీ ల్యాండ్‌స్కేప్ లో సాంకేతికత పవర్‌హౌస్‌గా మరియు అగ్రగామిగా నిలిచింది. సంవత్సరాలుగా, నిఫ్టీ IT ఇండెక్స్ ప్రధాన రంగాలను అధిగమించి దాని పెట్టుబడిదారులకు ఆరోగ్యకరమైన రీతిలో గత 10 సంవత్సరాలలో 17% వార్షిక రాబడిని అందించింది. అంతేకాకుండా, నిఫ్టీ IT ఇండెక్స్ యొక్క వాల్యుయేషన్ గత 18 నెలలుగా సడలించింది మరియు ఇప్పుడు దాని చారిత్రక సగటుకు దగ్గరగా ఉంది. మా తాజా సమర్పణ, బంధన్ నిఫ్టీ IT ఇండెక్స్ ఫండ్ ఈ ఉత్తేజకరమైన రంగం అందించే స్థిరత్వం, నాణ్యత మరియు సహేతుకమైన రిటర్న్ విజిబిలిటీని మిళితం చేస్తుంది..." అని అన్నారు.

ఈక్విటీ మరియు స్థిరమైన డివిడెండ్ చెల్లింపులపై సాపేక్షంగా అధిక రాబడిని అందించే అనేక కంపెనీలతో IT రంగం ఇప్పుడు బాగా స్థిరపడింది. IT రంగంలోని కంపెనీలు పర్యావరణం, సామాజికం మరియు పాలన (ESG) కారకాలపై అనుకూలమైన స్కోర్‌ను కలిగి ఉన్నాయని పెట్టుబడిదారులు గమనించవచ్చు, మొదటి 10 ESG కంపెనీలలో ఐదు ఈ రంగానికి చెందినవే.