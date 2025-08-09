Elon Musk: ముంబైకి తర్వాత ఢిల్లీలో రెండో షోరూమ్ను ప్రారంభించనున్న టెస్లా
ఎలోన్ మస్క్ నడిపే ఎలక్ట్రిక్ కార్ల తయారీ సంస్థ టెస్లా గత నెలలో ముంబై షోరూమ్ను ప్రారంభించిన తర్వాత ఆగస్టు 11న భారతదేశంలో తన రెండవ షోరూమ్ను ఢిల్లీలో ప్రారంభించనుంది. సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఎక్స్లో ఒక పోస్ట్లో, టెస్లా దేశ రాజధానికి రాబోయే రాకను ప్రదర్శించే గ్రాఫిక్తో పాటు, "ఢిల్లీకి చేరుకుంటున్నాను - వేచి ఉండండి" అని పోస్ట్ చేసింది.
దేశ రాజధానిలోని ఏరోసిటీ అప్స్కేల్ వరల్డ్మార్క్ 3 కాంప్లెక్స్లో కొత్త టెస్లా ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్ ప్రారంభం కానుంది. ఇది భారతదేశ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ ప్రోత్సాహానికి కీలకమైన కేంద్రంగా ఉంది. అమెరికా ఎలక్ట్రిక్ వాహన దిగ్గజం ముంబైలోని బాంద్రా కుర్లా కాంప్లెక్స్ (BKC)లో దేశంలో తన మొదటి షోరూమ్ను ప్రారంభించింది.
దాదాపు రూ. 60 లక్షలతో ప్రారంభమయ్యే ఎలక్ట్రిక్ మిడ్సైజ్ SUV, టెస్లా మోడల్ Yని ప్రారంభించింది. ఈ సంవత్సరం మూడవ త్రైమాసికంలో టెస్లా మోడల్ Y డెలివరీలు ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. ముంబైలోని BKCలోని మేకర్ మాక్సిటీ మాల్లో టెస్లా తన మొదటి షోరూమ్ను ప్రారంభించిన ఒక నెల లోపే ఢిల్లీ ప్రారంభం జరిగింది.
ముంబైలో టెస్లా రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించడాన్ని ప్రశంసించిన మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవిస్, అక్కడ పరిశోధన అభివృద్ధి (ఆర్అండ్డీ), తయారీ సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేయమని కంపెనీని ఆహ్వానించారు.
టెస్లా మోడల్ Y రెండు వెర్షన్లలో అందుబాటులో ఉంది: 60 kWh బ్యాటరీతో కూడిన స్టాండర్డ్ రియర్-వీల్ డ్రైవ్, WLTP-సర్టిఫైడ్ 500 కి.మీ పరిధిని అందిస్తుంది. 75 kWh బ్యాటరీతో కూడిన లాంగ్-రేంజ్ రియర్-వీల్ డ్రైవ్ వేరియంట్, ఒకే ఛార్జ్పై 622 కి.మీ వరకు అందించబడుతుంది. ముంబై, పూణే, ఢిల్లీ, గురుగ్రామ్లలోని కొనుగోలుదారులకు డెలివరీలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది.