సస్టైనబుల్ సప్లై చైన్ అవార్డును అందుకున్న హెర్బాలైఫ్ ఇండియా
ఒక ప్రముఖ ఆరోగ్యం, శ్రేయస్సు కంపెనీ, కమ్యూనిటీ, ప్లాట్ఫారమ్ అయిన హెర్బాలైఫ్ ఇండియా, BIGBOX ఇండియా 2025లో ప్రతిష్టాత్మకమైన సస్టైనబుల్ సప్లై చైన్ అవార్డును అందుకున్నట్లు గర్వంగా ప్రకటిస్తోంది. ఈ సదస్సు భారతదేశంలోని ఇ-కామర్స్, రిటైల్ రంగంలోని అత్యంత వినూత్న వ్యక్తులను ఒకచోట చేర్చి, కొత్త పోకడలపై చర్చించడానికి, డిజిటల్ యుగంలో వినియోగదారులు బ్రాండ్లతో ఎలా సంకర్షణ చెందుతారో నిర్ధారించడానికి దోహదపడింది.
ఈ గుర్తింపు, సప్లై చైన్ శ్రేష్ఠత, పర్యావరణ బాధ్యత పట్ల హెర్బాలైఫ్ ఇండియా యొక్క అచంచలమైన నిబద్ధతను నొక్కి చెబుతుంది. ఈ ప్లాట్ఫారమ్ యొక్క గుర్తింపు, మారుతున్న మార్కెట్ దృశ్యానికి అనుగుణంగా సుస్థిరమైన పద్ధతులను పొందుపరచడంలో కంపెనీ యొక్క నిరంతర దృష్టిని ప్రతిబింబిస్తుంది.
ఇంత ప్రతిష్టాత్మకమైన వేదికపై ఈ గుర్తింపును అందుకోవడం మాకు నిజంగా గౌరవకారణం, అని హెర్బాలైఫ్ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, అజయ్ ఖన్నా అన్నారు. ఈ అవార్డు మా కార్యకలాపాలలోని ప్రతి దశలో బాధ్యతాయుతమైన సోర్సింగ్ నుండి ఉత్పత్తి డెలివరీ వరకు సుస్థిరతను పొందుపరచడంలో మా అచంచలమైన ప్రయత్నాలకు నిదర్శనం. ఇది నైతిక వ్యాపార పద్ధతుల పట్ల మా నిబద్ధతను, ప్రజలు, వర్గాల కోసం ఒక ఆరోగ్యకరమైన, మరింత సుస్థిరమైన ప్రపంచాన్ని నిర్మించాలనే మా దార్శనికతను కూడా బలోపేతం చేస్తుంది, అని ఆయన జతచేశారు.
BIGBOX ఇండియా 2025 సదస్సు, భారతదేశ డైనమిక్ మార్కెట్ప్లేస్ యొక్క భవిష్యత్తును అన్వేషించడానికి రిటైల్, ఇ-కామర్స్ నాయకులు, ఆవిష్కర్తలు, మార్పు రూపకర్తలను ఒకచోట చేర్చింది. ఈ ఈవెంట్ ఓమ్నిఛానల్ వ్యూహాలు, క్విక్ కామర్స్, AI-ఆధారిత వ్యక్తిగతీకరణ, అభివృద్ధి చెందుతున్న D2C మోడల్స్ను హైలైట్ చేసింది, అదే సమయంలో మౌలిక సదుపాయాలు, నియంత్రణ సవాళ్లను కూడా పరిష్కరించింది. ఇది జ్ఞానాన్ని పంచుకోవడానికి, సహకారానికి, భాగస్వామ్యాలకు ఒక వేదికగా పనిచేసింది, అభివృద్ధి చెందుతున్న రిటైల్ పర్యావరణ వ్యవస్థ అంతటా సుస్థిరమైన వృద్ధి మరియు ఆవిష్కరణలను నడిపించడానికి ఆచరణాత్మక అంతర్దృష్టులను అందించింది. ఈ ఈవెంట్లో హెర్బాలైఫ్ ఇండియా పొందిన గుర్తింపు, రిటైల్ మరియు ఇ-కామర్స్ మార్కెట్లో సుస్థిరమైన పద్ధతులను నడపడంలో దాని నాయకత్వాన్ని సమర్థిస్తుంది.