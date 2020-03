'కరోనా వైరస్‌'పై విజయ్ దేవరకొండ ప్రచారం...

ఈ వీడియోలో ఈ యువ హీరో మాట్లాడుతూ, కరోనా వైరస్‌ను అరికట్టాలంటే.. ఎవరికీ షేక్ హ్యాండ్స్ ఇవ్వొద్దని, 'నమస్కారం' చేయాలని, తరచుగా చేతిని సబ్బుతో కడుక్కోవాలని సూచించారు. కళ్లు, ముక్కు, నోటిని, చెవిని చేతితో తాకవద్దని, ఎవరైనా దగ్గుతున్న, తుమ్ముతున్న వారి నుంచి కనీసం 3 అడుగుల దూరంలో ఉండాలని సూచించారు.



అలాగే, అధిక జనసమ్మర్థం ఉన్న ప్రాంతాల నుంచి దూరంగా ఉండటం వంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచించారు. ఎవరికైనా కరోనా వైరస్ సోకినట్టు, లేదా దానికి సంబంధించిన లక్షణాలు ఉన్నట్టు గుర్తిస్తే వెంటనే 104కు ఫోన్ చేయాలని ఆ వీడియోలో సూచించారు. ఈ వీడియోను తెలంగాణ వైద్య, ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ అధికారికంగా విడుదల చేసింది. కాగా, తెలంగాణాలో ఈ వైరస్ బారినపడిన బెంగుళూరు టెక్కీ ఈ వైరస్ నుంచి కోలుకున్నాడు. ఈయన్ను త్వరలోనే ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ చేయనున్నారు.







