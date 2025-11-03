సోమవారం, 3 నవంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 3 నవంబరు 2025 (12:01 IST)

Amanjot brilliant catch మ్యాచ్ గెలిచేందుకు కారణమైన కీలక క్యాచ్ (video)

Amanjot brilliant catch
మహిళా జట్టు తమ ఖాతాలో క్రికెట్ తొలి ప్రపంచ కప్ వేసుకునేందుకు అన్ని విభాగాల్లో అద్భుతంగా రాణించారు. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్... ఇలా అన్నింటిలోనూ అద్భుతమైన ఆటతీరును ప్రదర్శించారు. మరీ ముఖ్యంగా జట్టుకు పంటి కింద రాయిలా మారిన వోల్వోర్డ్ కొట్టిన భారీ షాట్ బంతిని అద్భుతమైన క్యాచ్ పట్టిన అమన్ జ్యోత్ పై ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది. బంతి చేజారిపోతున్నా... దాన్ని ఒంటి చేత్తో వడిసిపట్టుకుని ప్రపంచ కప్ విజయానికి ఆమె కారణమయ్యారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
 
భారత మహిళా జట్టు తొలి ప్రపంచ కప్‌: రోహిత్ శర్మ ఎమోషనల్
టీమ్ ఇండియా మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ భావోద్వేగానికి లోనయ్యాడు. భారత మహిళా జట్టు తమ తొలి ప్రపంచ కప్‌ను గెలుచుకోవడం ద్వారా చరిత్ర సృష్టించింది. నవీ ముంబైలోని డాక్టర్ డి.వై. పాటిల్ స్టేడియంలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌ను చూడటానికి భారత మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ కూడా వచ్చారు. భారత విజయం తర్వాత, స్టేడియం అంతటా సంబరాల వాతావరణం నెలకొంది. విజయం తర్వాత, కెమెరాలు స్టాండ్స్‌లో కూర్చున్న రోహిత్ శర్మపై దృష్టి సారించాయి. మైదానంలో మహిళా జట్టు సభ్యులు విజయోత్సవంలో మునిగిపోయి వుండగా కెమెరాలు రోహిత్ ముఖంపై జూమ్ చేశాయి. స్టేడియంలోని బాణసంచా పేలుళ్ల మధ్య, మాజీ భారత కెప్టెన్ ఒకింత భావోద్వేగానికి లోనైనట్లు కనిపించింది. స్టేడియంలో అభిమానుల్లో చాలామంది ఉద్వేగానికి లోనైనట్లు కెమేరాల్లో కనబడుతున్నాయి.

విశాఖ నగరంలో ఘోరం- ఏడు నెలల గర్భిణి.. అన్యోన్యంగా జీవించిన దంపతులు.. ఆత్మహత్య

విశాఖ నగరంలో ఘోరం- ఏడు నెలల గర్భిణి.. అన్యోన్యంగా జీవించిన దంపతులు.. ఆత్మహత్యవిశాఖ నగరంలో ఘోరం జరిగింది. అన్యోన్యంగా జీవిస్తున్న యువ దంపతులు అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందారు. మృతుల్లో ఏడు నెలల గర్భిణి ఉండటంతో ఆ ప్రాంతంలో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి. ఫోర్త్‌టౌన్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌ పరిధిలోని అక్కయ్యపాలెంలో ఈ ఘటన వెలుగుచూసింది. వివరాల్లోకి వెళితే అక్కయ్యపాలెం, దాలిరాజు సూపర్‌మార్కెట్‌ సమీపంలో సూరిశెట్టి వాసు తన భార్య అనిత, తల్లితో కలిసి నివసిస్తున్నాడు. ఏడాది క్రితం వీరికి వివాహం జరిగింది. ప్రస్తుతం అనిత ఏడు నెలల గర్భిణి. ఆదివారం వాసు తల్లి ఒక ఫంక్షన్‌కు వెళ్లారు. సాయంత్రం తిరిగి వచ్చి ఇంటి తలుపు తట్టగా ఎంతసేపటికీ తీయలేదు.

College student: కళాశాల విద్యార్థినిని కిడ్నాప్ చేసి సామూహిక అత్యాచారం.. ఎక్కడ?

College student: కళాశాల విద్యార్థినిని కిడ్నాప్ చేసి సామూహిక అత్యాచారం.. ఎక్కడ?తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం సమీపంలో ఒక యువ కళాశాల విద్యార్థినిని ముగ్గురు వ్యక్తులు అపహరించి అత్యాచారం చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ సంఘటన ఆదివారం రాత్రి ఆలస్యంగా జరిగింది. బాధితురాలు విమానాశ్రయం సమీపంలోని ఖాళీ స్థలంలో నగ్న స్థితిలో కనిపించి, తీవ్ర గాయాలపాలైంది. ఆపై స్థానికులు ఆమెను ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పోలీసు వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం వెనుక ఉన్న ఏకాంత ప్రాంతంలో రాత్రి 11 గంటల ప్రాంతంలో ఈ భయంకరమైన సంఘటన జరిగింది.

చేవెళ్ల రోడ్డు ప్రమాదం: 24మంది మృతి- తీవ్రగాయాలు.. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం (video)

చేవెళ్ల రోడ్డు ప్రమాదం: 24మంది మృతి- తీవ్రగాయాలు.. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం (video)ఆదివారం రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల మండలం మీర్జాగూడ గ్రామం సమీపంలో తాండూరు డిపోకు చెందిన ఆర్టీసీ బస్సును కంకరతో నిండిన లారీ ఢీకొన్న ప్రమాదంలో ఇరవై నాలుగు మంది మృతి చెందగా, అనేక మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ప్రమాదంలో లారీ కంకరతో నిండిన బస్సు బస్సుపైకి దూసుకెళ్లింది. దీంతో బస్సులో చిక్కుకున్న చాలా మంది కంకరల కింద ప్రయాణికులు చిక్కుకున్నారు. పోలీసులు, సహాయక బృందాలు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మూడు జెసిబి యంత్రాలను ఉపయోగించి శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వారిని బయటకు తీశారు. ప్రాథమిక నివేదికల ప్రకారం, ఆర్టీసీ బస్సు తాండూరు నుండి హైదరాబాద్ కు దాదాపు 70 మంది ప్రయాణికులతో ప్రయాణిస్తోందని, వీరిలో ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు ఆదివారం సెలవుల తర్వాత నగరానికి తిరిగి వస్తున్నారని తెలుస్తోంది.

Beaver Moon 2025: నవంబరులో సూపర్‌మూన్ ఎప్పుడొస్తుందంటే?

Beaver Moon 2025: నవంబరులో సూపర్‌మూన్ ఎప్పుడొస్తుందంటే?బుధవారం రాత్రి సంవత్సరంలో అతి దగ్గరగా వచ్చే సూపర్‌మూన్ సమయంలో చంద్రుడు కొంచెం పెద్దదిగా, ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తాడు. నవంబర్ 5వ తేదీన సూపర్ మూన్ జరుగనుంది. పౌర్ణమికి తన కక్ష్యలో భూమికి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు సూపర్‌మూన్ ఏర్పడుతుంది. దీని వలన చంద్రుడు సంవత్సరంలో అతి మసక చంద్రుడి కంటే 14శాతం పెద్దదిగా, 30శాతం ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తాడని నాసా తెలిపింది. ఈ సంవత్సరం వచ్చే మూడు సూపర్‌మూన్‌లలో నవంబర్‌లో వచ్చే సూపర్‌మూన్ రెండవది. ఇది కూడా దగ్గరగా ఉంటుంది.

భర్త ఆమెకు భరణం ఇవ్వనక్కర్లేదు.. ఉద్యోగం చేసుకుని బతకగలదు.. తెలంగాణ హైకోర్టు

భర్త ఆమెకు భరణం ఇవ్వనక్కర్లేదు.. ఉద్యోగం చేసుకుని బతకగలదు.. తెలంగాణ హైకోర్టుతెలంగాణ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రేణుకా యారా, వివాహిత స్త్రీ చదువుకుని ఉద్యోగంలో చేరడానికి ఇష్టపడకపోతే ఆమెకు స్వయంచాలకంగా భరణం లభించదని తీర్పు చెప్పారు. భర్త తన భార్యకు నెలకు రూ.12,000 భరణం చెల్లించాలని ఆదేశించిన కరీంనగర్‌లోని ఫ్యామిలీ కోర్టు ఉత్తర్వులను న్యాయమూర్తి కొట్టివేశారు. ఆమె స్వచ్ఛందంగా వైవాహిక ఇంటిని విడిచిపెట్టి వెళ్లిపోతుందని, తనను తాను పోషించుకోగలదని తేల్చిచెప్పారు.

Chinmayi Vs Jani Master: జానీ మాస్టర్, ప్లేబ్యాక్ సింగర్ కార్తీక్‌‌లపై విమర్శలు.. కర్మ వదిలిపెట్టదు..

Chinmayi Vs Jani Master: జానీ మాస్టర్, ప్లేబ్యాక్ సింగర్ కార్తీక్‌‌లపై విమర్శలు.. కర్మ వదిలిపెట్టదు..ప్రముఖ ప్లేబ్యాక్ సింగర్, డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్, సోషల్ మీడియాలో తన బహిరంగంగా మాట్లాడే వ్యక్తిగా పేరుగాంచిన చిన్మయి శ్రీపాద, ఎక్స్‌లో ఒక తీవ్రమైన పోస్ట్‌తో మరోసారి చర్చకు దారితీసింది. జాతీయ అవార్డు గెలుచుకున్న గాయని చిన్మయి.. కొరియోగ్రాఫర్ జానీ మాస్టర్, ప్లేబ్యాక్ సింగర్ కార్తీక్‌లపై విమర్శలు గుప్పించారు. వీరిద్దరూ గతంలో లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్నారు. ప్రముఖ కవి వైరముత్తుపై మీటూ ఆరోపణలు చేసిన తర్వాత తమిళ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్ గతంలో చిన్మయిని నిషేధించింది. వినోద పరిశ్రమలో వేధింపులు, దుర్వినియోగానికి వ్యతిరేకంగా ఆమె తన గళాన్ని నిరంతరం వినిపించింది.

Chiranjeevi: క్లైమాక్స్ ఫైట్ షూటింగ్ లో మన శంకరవరప్రసాద్ గారు

Chiranjeevi: క్లైమాక్స్ ఫైట్ షూటింగ్ లో మన శంకరవరప్రసాద్ గారుమెగాస్టార్ చిరంజీవి మోస్ట్ ఎవైటెడ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో విక్టరీ వెంకటేష్ ఒక కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. వెంకటేష్ ఇటీవలే ఈ సెట్ లో జాయిన్ అయ్యారు. షైన్ స్క్రీన్స్, గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌పై సాహు గారపాటి, సుష్మిత కొణిదెల నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని శ్రీమతి అర్చన సమర్పిస్తున్నారు.

Prashanth Varma: నా పై ఆరోపణలు అబద్దం, ప్రతీకారం గా జరుగుతున్నాయి: ప్రశాంత్ వర్మ

Prashanth Varma: నా పై ఆరోపణలు అబద్దం, ప్రతీకారం గా జరుగుతున్నాయి: ప్రశాంత్ వర్మదాని ప్రకారం.. కొన్ని మీడియా పోర్టళ్లు, సోషల్ మీడియా పేజీలు, వెబ్ చానల్స్ M/S ప్రైమ్ షో ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఫిర్యాదును మరియు నా సమాధానం నుండి కొంచెం మాత్రమే తీసుకుని ప్రచారం చేశారు. ఇది ఒక వైపు, అసంపూర్ణ, తప్పు, నిర్ధారించని సమాచారాన్ని పంచడమే. దీనిని నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను.నా మరియు M/S ప్రైమ్ షో ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ మధ్య వివాదం ఇప్పుడిప్పుడు టెలుగు ఫిల్మ్ చాంబర్ / దర్శకుల సంఘం ముందు విచారించబడుతోంది.

Suma: దంపతుల జీవితంలో సుమ కనకాల ఎంట్రీ తో ఏమయిందనే కథతో ప్రేమంటే

Suma: దంపతుల జీవితంలో సుమ కనకాల ఎంట్రీ తో ఏమయిందనే కథతో ప్రేమంటేప్రేమికులయిన ప్రియదర్శి, ఆనంది వైవాహిక జీవితంలోకి ప్రవేశించాక వారి లైఫ్ లో హెడ్ కానిస్టేబుల్ సుమ కనకాల ఎంట్రీ తో ప్రేమంటే చిత్రం టీజర్ చెబుతోంది. అసలు సుమ వారి లైఫ్ లోకి ఎందుకు వచ్చిందనేది ఆద్యంతం వినోదాత్మకంగా వుంటుందని దర్శకుడు తెలియజేస్తున్నారు. నవనీత్ శ్రీరామ్ డైరెక్టర్ గా అరంగేట్రం చేస్తున్నారు.

Sudheer: సుడిగాలి సుధీర్, దివ్యభారతి జంటగా G.O.A.T షూటింగ్ పూర్తి

Sudheer: సుడిగాలి సుధీర్, దివ్యభారతి జంటగా G.O.A.T షూటింగ్ పూర్తిసుడిగాలి సుధీర్, దివ్యభారతి జంటగా G.O.A.T చిత్రం రూపొందుతోంది. నేటితో షూటింగ్ పూర్తి అయిందని చిత్ర యూనిట్ తెలియజేసింది. మొగుళ్ళ చంద్రశేఖర్ గారి నిర్మాణం లో క్రికెట్ నేపధ్యం లోనే కామెడీ ప్రధాన అంశంగా రూపొందుతోంది. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు చివరి దశకి చేరుకున్నాయి.
