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ఇంగ్లండ్తో చివరి వన్డే మ్యాచ్ : టీమిండియాలో కీలక మార్పు
ఇంగ్లండ్ పర్యటనలో ఉన్న భారత క్రికెట్ జట్టుకు గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆతిథ్య ఇంగ్లండ్తో నిర్ణయాత్మక మూడో వన్డే మ్యాచ్కు ముందు టీమిండియాలో కీలక మార్పు చోటుచేసుకుంది. గాయం కారణంగా ఆల్ రౌండర్ వాషింగ్టన్ సుందర్ జట్టుకు దూరమవ్వగా, అతని స్థానంలో యువ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్ బౌలింగ్ ఆల్ రౌండర్ హర్ష్ దూబేను ఎంపిక చేసినట్లు భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి శనివారం ప్రకటించింది. లార్డ్స్ వేదికగా ఆదివారం జరిగే ఈ మ్యాచ్ సిరీస్ విజేత ఎవరో తేలిపోనుంది.
ప్రస్తుతం మూడు వన్డేల సిరీస్ 1-1తో సమంగా ఉంది. కార్డిఫ్లో జరిగిన రెండో వన్డేలో బౌలింగ్ చేస్తున్న సమయంలో వాషింగ్టన్ సుందర్ కుడి తొడ కండరాల గాయానికి గురయ్యాడు. దీంతో అతను సిరీస్లోని మిగిలిన భాగానికి దూరమయ్యాడని బీసీసీఐ వెల్లడించింది. గాయం తీవ్రతను అంచనా వేయడానికి సుందర్కు స్కాన్లు నిర్వహించి, వైద్య నిపుణుల సలహా తీసుకోనున్నట్లు తెలిపింది. స్పిన్కు అనుకూలించే పిచ్పై కీలకమైన పోరుకు సుందర్ దూరం కావడం టీమిండియాకు ఒకింత ఎదురుదెబ్బేనని చెప్పాలి.
వాషింగ్టన్ సుందర్ స్థానంలో జట్టులోకి వచ్చిన హర్షి దూబే విదర్భకు చెందిన ఆటగాడు. గత నెలలో ఆఫ్ఘనిస్థాన్పై అరంగేట్రం చేసిన అతను, తన తొలి వన్డేలోనే 47 పరుగులిచ్చి 3 వికెట్లు పడగొట్టి ఆకట్టుకున్నాడు. ఇటీవల శ్రీలంకలో జరిగిన ఇండియా 'ఏ' సిరీస్లోనూ బంతితో, బ్యాట్ విశేషంగా రాణించాడు. ఈ వన్డే ముగిసిన అనంతరం, జులై 23 నుంచి జింబాబ్వేతో ప్రారంభం కానున్న వన్డే సిరీస్ కోసం హర్ష్ దూబే భారత జట్టుతోనే కొనసాగనున్నాడు.
అమర్నాథ్ భక్తులకు షాకింగ్ న్యూస్ - తాత్కాలికంగా యాత్ర నిలిపివేత
జమ్నూకాశ్మీర్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. దీంతో అమర్నాథ్ యాత్రతో పాటు వైష్ణోదేవి యాత్రలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు శ్రీ అమర్నాథ్ జీ పుణ్యక్షేత్రం బోర్డు, స్థానిక యంత్రాంగం ప్రకటించాయి. యాత్రికుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ ముందుజాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. జులై 19 నుంచి పహల్గామ్, బల్తాల్ రెండు మార్గాల్లోనూ యాత్రను నిలిపివేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
తెలంగాణాలో చేతులు కలిపిన బద్ధ శత్రువులు.. ఎవరువారు?
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇద్దరు బద్ధ శత్రువులు చేతులు కలిపారు. ఆ ఇద్దరు నేతలు భారతీయ జనతా పార్టీకి చెందిన నేతలు. వీరిలో ఒకరు కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కాగా, మరొకరు ఈటల రాజేందర్. ఈ ఇద్దరు నేతల మధ్య గత కొంతకాలంగా విభేదాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇపుడు వీరిద్దరి కలయికతో ఈ విభేదాలకు తెరపడినట్టయింది. అలాగే, భవిష్యత్లో ఎన్నికలే లక్ష్యంగా ఇరువురు నేతలు కలిసికట్టుగా పనిచేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఓబీసీ మోర్చా జాతీయ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ కె.లక్ష్మణ్ నివాసంలో శనివారం జరిగిన ఈ సయోధ్య భేటీకి రాష్ట్ర బీజేపీ వ్యవహారాల ఇన్చార్జ్ అభయ్ పాటిల్ మధ్యవర్తిత్వం వహించారు.
అమ్మవారి విగ్రహంతో చెరువులో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్న టెక్కీ
హైదరాబాద్ నగరంలో కలకలం రేపిన తేజస్విని అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ మృతి కేసు దర్యాప్తులో పలు ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఆ టెక్కీ ఆత్మహత్యకు ముందు గుడిలోకి నగ్నంగా వెళ్లి అమ్మావారి విగ్రహాన్ని తీసుకెళ్లి చెరువులోకి దూకినట్టు గుర్తించారు. అలాగే, తాను ఉండే ఇంటికి నెలకు రూ.లక్ష అద్దె కడుతున్నట్టు గుర్తించారు. దీంతో పోలీసులు పలు సందేహాలను వ్యక్తం చేస్తూ దానిపై ఆరా తీస్తున్నారు. ముఖ్యంగా, ఆర్థిక లావాదేవీలు, డెత్ డిక్లరేషన్పై కూడా పోలీసులు ముమ్మరంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఏపీలో పెరుగుతున్న కరోనా వైరస్ కేసులు: మృతులంతా రోగులే...
ఓఆర్ఆర్ రోడ్డు ప్రమాదం, ఫార్చునర్ కారు డివైడర్ను ఢీకొని మరో కారుని ఢీకొట్టింది, ఇద్దరు మృతి
రోడ్డు ప్రమాదాలు, తప్పు చేసేది ఒకరు. ఆ తప్పుకు బలయ్యేది మాత్రం ఇద్దరూ. వాహనాలను నడిపేటపుడు అత్యంత జాగ్రత్తగా నడపాల్సి వుంటుంది. అందునా హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుపైన ప్రయాణం అంటే అన్నివైపులా కళ్లు పెట్టుకుని నడపాల్సి వుంటుంది. ఏమాత్రం ఏమరపాటుగా వున్నా ప్రమాదం జరిగిపోతుంది. శనివారం నాడు ఓఆర్ఆర్ పైన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. సంగారెడ్డి జిల్లా సుల్తాన్ పూర్ ఓఆర్ఆర్ ఎగ్జిట్ 4 సమీపంలో ఓ ఫార్చునర్ కారు అదుపుతప్పి డివైడర్ ను ఢీకొట్టింది.
అవకాశాల కోసం దిగజారను : కాజల్ అగర్వాల్
సినిమా అవకాశాల కోసం దిగజారబోనని నటి కాజల్ అగర్వాల్ అన్నారు. పైగా, తన మనసు చెప్పిందే తాను వింటానని, అవకాశాల కోసం అన్నింటికీ ఎస్ చెప్పనని స్పష్టం చేసారు. అదేసమయంలో తల్లిగా మారిన తర్వాత కథల ఎంపికలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉంటున్నానని వెల్లడించారు. పైగా, తనకు కొడుకు గర్వపడేలా సినిమాలు చేయడమే లక్ష్యమని కాజల్ అగర్వాల్ వెల్లడించారు. అలాగే, సోషల్ మీడియాను ఆమె బ్రెయిన్ పాయిజినింగ్గా అభివర్ణించారు.
72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల్లో రెండు ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారాలు అందుకున్న బ్రహ్మయుగం
నైట్ షిఫ్ట్ స్టూడియోస్, వై నాట్ స్టూడియోస్ నిర్మించిన ‘బ్రహ్మయుగం’ చిత్రం 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులు (2024)లో రెండు ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారాలను అందుకున్నది. ఈ చిత్రానికి లభించిన అవార్డులు: ఉత్తమ ప్రధాన నటుడు- మమ్ముట్టి ఉత్తమ సినిమాటోగ్రఫీ- షెహ్నాద్ జలాల్ ‘కొడుమోన్ పొట్టి’ పాత్రలో అసాధారణ నటనతో ప్రేక్షకులను, విమర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్న శ్రీ మమ్ముట్టి గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే, తన అద్భుతమైన ఛాయాగ్రహణంతో చిత్రానికి ప్రత్యేకమైన దృశ్య వైభవాన్ని అందించిన షెహ్నాద్ జలాల్ గారికి ప్రత్యేక అభినందనలు.
New Delhi: 72వ జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారాల విజేతల ప్రకటన వెలువడింది
'కమిటీ కురొల్లొ' ఉత్తమ తెలుగు చిత్రం పురస్కారాన్ని గెలుచుకుంది. యదు వంశీ దర్శకత్వంలో, నిహారిక కొణిదెల దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంతో యదు వంశీ దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. ఈ చిత్రం పలువురు కొత్త నటీనటులను, సాంకేతిక నిపుణులను పరిచయం చేయడమే కాకుండా, ఉత్తమ మేకప్ పురస్కారాన్ని కూడా గెలుచుకుంది. ఈ గౌరవాన్ని పి. రవికుమార్ అందుకున్నారు.
L.B. Sriram: ఆలస్యంగా గుర్తించినందుకు అవమానంగా ఉంది : ఎల్. బి. శ్రీరామ్
ఈ సందర్భంగా చిత్రం గురించి ఎల్.బి. శ్రీరామ్ మాట్లాడుతూ... సినిమాలో అయితే జడ్జి స్థానంలో నిలుచున్నాను. కానీ వేదికపైన ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడాలంటే ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ఇంత గొప్ప దర్శకుడ్ని ఇంత ఆలస్యంగా గుర్తించడానికి అవమానంగా ఉంది నాకు. ఇండస్ట్రీ ఇప్పటి వరకు ఈయనను ఎందుకు గుర్తించలేదు అని నాకు అనిపిస్తుంది. నాకు ఆయన సినిమాల్లో అనేక పాత్రలు ఇచ్చారు. చాలా మల్టీ ట్యాలెంటెడ్ ఆయన. జర్నలిజాన్ని సెకండరీగా పెట్టుకుని సినిమాలు తీస్తూ చేతులు కాల్చుకోవడం అయిపోయింది.
Ali: బద్రి లోని హే చికీతా పాట పెద్ద హిట్ అయిందో ఈ సినిమా హిట్ : అలీ
అభినవ్ మణికంఠ, దివిజ ప్రభాకర్, తన్మయ్ ఖుషి, దేవి ప్రసాద్, ఈటీవీ ప్రభాకర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన హే చికీతా’ మూవీని ధనరాజ్ లెక్కల తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమాని జూలై 24న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, టీజర్, సాంగ్స్ ఇలా అన్నీ కూడా ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు పెంచేశాయి. ఈ చిత్ర ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి చదలవాడ శ్రీనివాసరావు, తుమ్మలపల్లి రామ సత్యనారాయణ, రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్స్, కమెడియన్ అలీ, వీఎన్ ఆదిత్య, ప్రసన్న కుమార్ ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.