Written By ఠాగూర్
Last Updated : బుధవారం, 1 అక్టోబరు 2025 (17:13 IST)

భారత్ చేతిలో చావుదెబ్బలు : పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్ళపై ఉక్కుపాదం

pak cricketers
ఆసియా కప్ టోర్నీలో భారత్ క్రికెటర్ల చేతిలో పాకిస్థాన్ క్రికెట్ జట్టు చావు దెబ్బ తింది. ఒక లీగ్ మ్యాచ్, ఒక సూపర్ ఫోర్ మ్యాచ్, ఆపై ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో అంటే వరుసగా మూడు మ్యాచ్‌లలో పాక్ జట్టు చిత్తుగా ఓడిపోయింది. దీన్ని పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు తీవ్రంగా పరిగణించింది. తమ ఆటగాళ్లపై కఠిన చర్యలకు ఉపక్రమించినట్టు తెలుస్తోంది. ఇకపై పాక్ క్రికెటర్లు విదేశీ టీ20 లీగుల్లో పాల్గొనకుండా నిరోధించాలని బోర్డు సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. 
 
విదేశీ లీగుల్లో ఆడాలంటే ఆటగాళ్లు తమ దేశ క్రికెట్ బోర్డు నుంచి నిరభ్యంతర పత్రం (ఎన్.ఓ.సి) పొందడం తప్పనిసరి చేసింది. అయితే, ఇకపై తమ ఆటగాళఅలకు ఈ ఎన్.వో.సిలు జారీ చేయకూడదని పీసీబీ భావిస్తోంది. ఆసియా క్రికెట్ టోర్నీలో మూడు సార్లు భారత్ చేతిలో ఓడిపోవడాన్ని పీసీబీ పెద్దలతో పాటు ఆ దేశ ప్రజలు ఏమాత్రం జీర్ణించుకోలేక పోతున్నారు. ముఖ్యంగా, ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో కప్పు అందినట్టే అంది చేజారిపోయింది. ఈ విషయంపై పీసీబీ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ సుమైర్ అహ్మద్ ఇప్పటికే కీలక ప్రకటన చేసినట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. 
 
విదేశీ లీగుల్లో ఆడటం వల్ల ఆటగాళ్లలో నిలకడ లోపిస్తోందని, వారి ప్రదర్శనపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోందని, పీసీబీ భావిస్తున్నట్టు సమాచారం. అయితే, ఈ నిర్ణయం పాక్ క్రికెటర్లకు ఆటపరంగానేకాకుండా ఆర్థికపరంగా కూడా తీవ్రంగా నష్టపోవాల్సి వస్తుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. పీసీబీ నుంచి వచ్చే జీత భత్యాలు అంతంత మాత్రంగానే ఉండటంతో విదేశీ లీగుల ద్వారా వారు భారీ మొత్తంలో అర్జించే అవకాశం ఉందని వారు పేర్కొంటున్నారు. 

కాళేశ్వరం మూడు బ్యారేజీలను మరమ్మతు చేసేందుకు తెలంగాణ సన్నాహాలు

కాళేశ్వరం మూడు బ్యారేజీలను మరమ్మతు చేసేందుకు తెలంగాణ సన్నాహాలుకాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులోని దెబ్బతిన్న మూడు బ్యారేజీలను మరమ్మతు చేయడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం సన్నాహాలు చేస్తోంది. భారీ వర్షాల కారణంగా గోదావరి నదిపై ఉన్న అన్నారం, సుందిళ్ల, మేడిగడ్డ బ్యారేజీలు గతంలో దెబ్బతిన్నాయి. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు చాలా కాలంగా బిఆర్ఎస్, అధికార కాంగ్రెస్ మధ్య వివాదంగా మారింది.

హైదరాబాద్ సిటీ కాలేజీలో పైథాన్ కలకలం.. (వీడియో)

హైదరాబాద్ సిటీ కాలేజీలో పైథాన్ కలకలం.. (వీడియో)హైదరాబాద్ నగరంలోని సిటీ కాలేజీ ప్రాంగణంలో పైథాన్ కనిపించగా, దీన్ని చూసిన స్థానికులు ఒకింత ఆందోళనకు గురయ్యారు. పాతబస్తీ ప్రాంతంలోని హుస్సేని ఆలం పోలీస్ స్టేషన్‌ పరిధిలోని సిటీ కాలేజీ ప్రాంతంలో జనావాసాల మధ్య రాక్ పైథాన్ జాతికి చెందిన కొండ చిలువ కనిపించడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు.

భర్త మరో స్త్రీతో ఎఫైర్: కాల్ రికార్డ్, లొకేషన్ తెలుసుకునే హక్కు భార్యకు వుందన్న హైకోర్టు

భర్త మరో స్త్రీతో ఎఫైర్: కాల్ రికార్డ్, లొకేషన్ తెలుసుకునే హక్కు భార్యకు వుందన్న హైకోర్టుతన భర్త నుంచి విడాకులు కోరిన ఓ భార్య, తన భర్త పరాయి మహిళతో వివాహేతర సంబంధాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడనే అనుమానం కలిగినట్లయితే అతడి లొకేషన్ కాల్ రికార్డును తెలుసుకునే హక్కు ఆమెకి వున్నదని ఢిల్లీ హైకోర్టు పేర్కొంది. తన భర్త తరచూ ఓ మహిళతో తిరగడంపై ఓ భార్య వేసిన పిటీషన్ విచారిస్తూ ఈమేరకు తీర్పునిచ్చింది. వివాహేతర సంబంధం ఆరోపణలను నిర్ధారించేందుకు, ఆరోపించబడిన భర్త మరియు అతడి ప్రియురాలి మొబైల్ లొకేషన్ రికార్డులను కోరవచ్చని ఢిల్లీ హైకోర్టు పేర్కొంది.

భార్య మీద అలిగిన ఓ భర్త కరెంట్ స్తంభం ఎక్కాడు, ఆ తర్వాత?

భార్య మీద అలిగిన ఓ భర్త కరెంట్ స్తంభం ఎక్కాడు, ఆ తర్వాత?భార్య మీద అలిగిన ఓ భర్త కరెంట్ స్తంభం ఎక్కాడు. భార్య భోజనం పెట్టేందుకు నిరాకరించడంతో తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన భర్త.. కరెంట్ స్తంభం ఎక్కాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. సిరికొండ మండలం కోమన్ పల్లి గ్రామానికి చెందిన సుమన్ అనే వ్యక్తికి, అతని భార్యకు మధ్య గొడవ జరిగింది. ఈ క్రమంలో భార్య అతనికి భోజనం పెట్టేందుకు నిరాకరించింది. దీంతో తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన సుమన్, మద్యం సేవించి గ్రామ శివార్లలోని ఓ విద్యుత్ స్తంభం ఎక్కాడు.

ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌లో సంపూర్ణ ఇంటర్నెట్ బ్లాక్ అవుట్ - స్తంభించిన సేవలు

ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌లో సంపూర్ణ ఇంటర్నెట్ బ్లాక్ అవుట్ - స్తంభించిన సేవలుతాలిబన్ పాలిత దేశమైన ఆప్ఘనిస్థాన్‌లో సంపూర్ణ ఇంటర్నెట్ బ్లాక్‌ అవుట్‌ను అమలు చేస్తున్నారు. అనైతిక కార్యకలాపాలకు అడ్డుకట్ట వేసే చర్యల్లో భాగంగా తాలిబన్ పాలకులు ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ముఖ్యంగా, అశ్లీలతపై తాలిబన్లు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. ఫలితంగా దేశ వ్యాప్తంగా ఇంటర్నెట్ సేవలకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది. తాలిబన్ పాలకులు తీసుకున్న కఠిన నిర్ణయం కారణంగా 4.3 కోట్ల మందికి ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోయాయి. అలాగే, దేశంలో 3జీ, 4జీ సేవలు కూడా రద్దు కాగా, ప్రస్తుతం కేవలం 2జీ సేవలు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇంటర్నెట్ బ్లాకౌట్ ప్రభావం కారణంగా విమాన, బ్యాంకింగ్, ఆరోగ్య సేవలపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం చూపింది.

Anil Ravipudi: ట్రెండ్ కు తగ్గ చిత్రంగా మటన్ సూప్ : అనిల్ రావిపూడి

Anil Ravipudi: ట్రెండ్ కు తగ్గ చిత్రంగా మటన్ సూప్ : అనిల్ రావిపూడిరమణ్, వర్షా విశ్వనాథ్ హీరో హీరోయిన్లుగా రామచంద్ర వట్టికూటి తెరకెక్కించిన చిత్రం మటన్ సూప్. విట్‌నెస్ ది రియ‌ల్ క్రైమ్‌ ట్యాగ్ లైన్‌. మల్లిఖార్జున ఎలికా (గోపాల్), రామకృష్ణ సనపల, అరుణ్ చంద్ర వట్టికూటి నిర్మాతలుగా రానున్న ఈ నూతన చిత్రానికి సంబంధించిన టైటిల్‌ పోస్టర్‌, మోష‌న్ పోస్ట‌ర్‌, పాటలు ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో ఆకట్టుకున్నాయి. దసరా సందర్భంగా బుధవారం, అక్టోబర్ 1 నాడు చిత్ర టీజర్‌ను డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి రిలీజ్ చేశారు.

Tarun Bhaskar: గన్స్, గోల్డ్ చుట్టూ జరిగే కాన్సెప్ట్ తో బా బా బ్లాక్ షీప్ : తరుణ్ భాస్కర్

Tarun Bhaskar: గన్స్, గోల్డ్ చుట్టూ జరిగే కాన్సెప్ట్ తో బా బా బ్లాక్ షీప్ : తరుణ్ భాస్కర్గన్స్, గోల్డ్ చుట్టూ జరిగే వేట.. ముగ్గురి తెలివి తేటలు.. ఒక రోజులో జరిగే ఘటనలు.. ఓ ఆరుగురి ప్రయాణంతో న్యూ ఏజ్ క్రైమ్ కామెడీగా ‘బా బా బ్లాక్ షీప్’ అనే చిత్రం రాబోతోంది. దోణెపూడి చక్రపాణి సమర్పణలో చిత్రాలయం స్టూడియోపై వేణు దోణెపూడి నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీకి గుణి మంచికంటి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. టిను ఆనంద్, ఉపేంద్ర, జార్జ్ మరియన్, అక్షయ్ లగుసాని , విష్ణు, కార్తికేయ, విస్మయశ్రీ, మాళవి తదితరులు ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

Harish Shankar: ఈటీవీ విన్ & 90s కిడ్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ తొలి చిత్రం ప్రారంభం

Harish Shankar: ఈటీవీ విన్ & 90s కిడ్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ తొలి చిత్రం ప్రారంభం90s కిడ్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, ఈటీవీ విన్‌తో కలిసి, హైదరాబాద్‌లో జరిగిన పూజా వేడుకతో తమ తొలి ప్రొడక్షన్ ని లాంచ్ చేసింది. ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన ప్రముఖులు హాజరై టీంకి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. నిర్మాత రవిశంకర్ (మైత్రి మూవీ మేకర్స్) కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు, దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ ఫస్ట్ క్లాప్ కొట్టారు, నిర్మాత SKN ముహుర్తపు సన్నివేశానికి దర్శకత్వం వహించారు.

Idli Kottu Review: ధనుష్ ఇడ్లీ కొట్టుతో దర్శకుడిగా సక్సెస్ అయ్యాడా... ఇడ్లీ కొట్టు రివ్యూ

Idli Kottu Review: ధనుష్ ఇడ్లీ కొట్టుతో దర్శకుడిగా సక్సెస్ అయ్యాడా... ఇడ్లీ కొట్టు రివ్యూధనుష్ కథానాయకుడిగా నటిస్తూ దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం ఇడ్లీ కొట్టు. గ్రామీణ నేపథ్యం, ఇడ్లీ అమ్మే చిన్నపాటి హోటల్, ఓ లేగదూడతో ధనుష్ పొలాల్లో నడుస్తూ పోస్టర్లను విడుదలచేయడంతో ఇది ఫక్తు పల్లెటూరి కథగా చెప్పేశాడు. తండ్రి సెంటిమెంట్ తో కూడిన ట్రైలర్ కూడా విడుదలై సినిమాపై ఓ అగహాన వచ్చేలా చేశాడు. ఈ చిత్రం దసరా సందర్భంగా నేడు అనగా అక్టోబర్ 1 బుధవారంనాడు విడుదలైంది. మరి ఈ సినిమా ఎలా వుందో చూద్దాం.

Nayana tara: మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు జీవితంలో శశిరేఖ ఎవరు...

Nayana tara: మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు జీవితంలో శశిరేఖ ఎవరు...మెగాస్టార్ చిరంజీవిని మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు (MSG) అనే పేరుతో సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నారు దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి. అభిమానిగా ఆయన నటించిన చిత్రాల స్పూర్తితో ఓ కథను రాసుకున్నారు. అయితే చిరంజీవి పేరును రియల్ గా పెట్టిన దర్శకుడు ఆయన ప్రేయసిగా శశిరేఖగా నయనతారను నటింపజేశారు. మరి ఈ శశిరేఖ ఎవరు? అనేది అభిమానుల్లో దర్శకుడు ఆసక్తి కలిగించేలా చేశాడు. అందుకే విజయదశమి పండుగ నాడు ఆమె స్టిల్ ను రిలీజ్ చేస్తూ పసుపురంగ చీరతో అందంగా కనిపించేలా ఫస్ట్ లుక్ విడుదల చేశారు.
