ఆవిరి కుడుములు తయారు చేసి అమ్మకు తినిపించిన మాస్టర్ బ్లాస్టర్ (వీడియో)
క్రికెట్ మైదానంలో తన బ్యాటుతో ప్రత్యర్థుల వెన్నులో వణుకు పుట్టించిన మాస్టర్ బ్లాస్టర్ సచిన్ టెండూల్కర్ ఇపుడు వంట గదిలో కూడా ఎంతో ప్రావీణ్యమున్న కుక్గా మారిపోయాడు. కిచెన్లో తన వంట నైపుణ్యంతో అదరగొడుతూ, మహారాష్ట్ర సంప్రదాయ వంటకమైన ఉక్దిచే మోదక్ (ఆవిరి కుడుము)ను తయారు చేశాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను సచిన్ తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో షేర్ చేయగా, అది క్షణాల్లో వైరల్గా మారింది.
వీడియోలో సచిన్ ఎంతో శ్రద్ధగా, సంప్రదాయ పద్ధతిలో వంటకాన్ని తయారు చేయడం కనిపించింది. ఆవిరి మీద ఉడికించే ఈ పదార్థాన్ని ఆయన సచిన్ చాలా నిపుణుడిలా తయారు చేయడం నెటిజన్లను అమితంగా ఆకట్టుకుంది. పైగా, తాను తయారు చేసిన వంటకాన్ని ఆప్యాయంగా తన తల్లికి రుచి చూపించాడు. ఆ తర్వాత తాను కూడా ఆరగించాడు.
క్రికెట్ మైదానంలో ఎంతో ఏగాగ్రతతో ఆడతాడో వంట గదిలోనూ అంతే శ్రద్ధ చూపిస్తూ ఆ వంటాన్ని సచిన్ తయారు చేయడం గమనార్హం. ఈ వీడియో చూసిన అభిమానులు, నెటిజన్లు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. బ్యాటింగ్లోనే కాదు... వంట గదిలో కూడా మాస్టర్ బ్లాస్టరే అంటూ కొనియాడుతున్నారు. క్రికెట్ దేవుడు కిచెన్లో కూడా దేవుడే అని మరికొందరు సరదాగా కామెంట్స్ చేయడం గమనార్హం.
కర్నాటక రాష్ట్ర రాజధాని బెంగుళూరు నగర శివారు ప్రాంతంలో దారుణం జరిగింది. ఆస్తి వివాదంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురిని కళ్లలో కారం చల్లి దారుణంగా నరికి చంపేశారు. అలాగే, మరో వ్యక్తి కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ ఘటన రాష్ట్రంలోని విజయపుర జిల్లా గోవిందవాడలో జరిగింది. ఓ కుటుంబంలో 10 ఎకరాల ఆస్తికి సంబంధించిన వివాదంలో సమస్య పరిష్కారానికి గ్రామపెద్దల సమక్షంలో పంచాయతీ నిర్వహించారు.
ఇరాన్ దేశం పైన అమెరికా ఇప్పుడప్పుడే విజయం సాధించే దాఖలాలు కనిపించటం లేదు. పైగా కోట్లు విలువ చేసే అత్యాధునిక ఆయుధాలను ఇరాన్ గడ్డిపోచలా పరిగణించడమే కాకుండా వాటిని చాలా సింపుల్ గా కూల్చేస్తోంది. అందుకోసం ఇరాన్ వాడుతున్నది చాలా చాలా తక్కువ ఖరీదైన అస్త్రాలు అని సమాచారం వస్తోంది. తాజాగా ఇరాన్ మీద దాడులకు ఉపయోగించిన రూ. 150 కోట్ల విలువైన యుద్ధ విమానాన్ని ఇరాన్ గగనతలంలోనే కూల్చేసింది. ఇందుకోసం ఇరాన్ వాడిన ఆయుధం చిన్నసైజు బాణం లాంటిదని చెబుతున్నారు. ఆ పరికరం అంతరిక్షంలోనే శత్రు దేశాలకు సంబంధించిన ఆయుధాన్ని దేన్నైనా కూల్చేస్తుందట.
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బతకాలంటే ప్రత్యేక పాస్ పోర్టు కావాలా అంటూ ఏపీ బీజేపీ శాఖ ఉపాధ్యక్షుడు విష్ణువర్థన్ రెడ్డి తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని సూటిగా ప్రశ్నించారు. ఆయన ఇలా ప్రశ్నించడానికి కారణం లేకపోలేదు. ఇటీవల రాజకీయ విశ్లేషకుడు తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ను ఉద్దేశించి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ తర్వాత తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే మందుల సామేల్ కూడా ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, పవన్ కళ్యాణ్లపై నోరు పారేసుకున్నారు. దీంతో ఈ వివాదం మరింత ఎక్కువైంది.
రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో దారుణం జరిగింది. రాష్ట్రంలోని అజ్మేర్ సమీపంలో గురువారం ఓ ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఓ కారులో మంటలు చెలరేగడంతో ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. సమీపంలోని పొలాల్లో కత్తి గాట్లతో మరో మృతదేహం పడివుంది. దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకు్న పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఇందులో మృతులను మాజీ సర్పంచ్ రామ్ సింగ్ చౌదరి, ఆయన తల్లి, ఆయన రెండో బార్య, మేనకోడలుగా గుర్తించారు. అయితే, దర్యాప్తు క్రమంలో నివ్వెరపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. మాజీ సర్పంచ్ మొదటి భార్య సునీతనే ఈ దారుణానికి పాల్పడినట్టు తేలింది.
నీట్ పేపర్ లీక్ లోపాలకు జవాబుదారీతనం ఉండాల్సిందేనని సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. ఈ నెల 3వ తేదీన జరిగిన నీట్ యూజీ 2026 ప్రవేశ పరీక్షా ప్రశ్నపత్రం లీకైన విషయం తెల్సిందే. దీంతో ఆ రాత పరీక్షను ఎన్.టి.ఏ. రద్దు చేసింది. ఈ అంశంపై సుప్రీంకోర్టు విచారణ జరుపుతోంది. నీట్ యూజీ పరీక్ష పేపర్ లీక్ వివాదంపై సుప్రీంకోర్టు ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
సినిమాలను ప్రోత్సహించే విషయంలో తెలుగు ప్రేక్షకులు దేశంలోనే అత్యుత్తమమైన వారిలో ఒకరు అనడంలో సందేహం లేదు. ఈ విషయంలో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడి సినీ ప్రేక్షకులు భాష లేదా నటీనటులతో సంబంధం లేకుండా సినిమాలకు మద్దతు ఇస్తారు. అయితే, ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో ఒక్క ఐమాక్స్ స్క్రీన్ కూడా లేదు, ఇది కొంతకాలంగా సినీ అభిమానులను నిరాశపరుస్తోంది. గతంలో హైదరాబాద్లోని ప్రసాద్స్ థియేటర్లో ఒక ఐమాక్స్ స్క్రీన్ ఉండేది, కానీ కొన్ని సమస్యల కారణంగా దానిని మామూలు సినిమాలు ప్రదర్విస్తున్నారు.
నిహాల్, ప్రియా దేశ్పాగ్, అర్జున్ సిహెచ్, కాజల్ తివారి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం సందిగ్ధం. తెరచేప ఫేమ్ నవీన్ సంకరపు విలన్. సంధ్య తిరువీధుల నిర్మాణంలో పార్థసారధి కొమ్మోజు దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా మే 29న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ట్రైలర్ నుంచి మిస్టరీ, థ్రిల్లింగ్ అంశాలతో ఆకట్టుకున్న ఈ సినిమా ఎలా మెప్పించిందో చూద్దాం.
క్రైమ్, థ్రిల్లర్ జానర్ సరికొత్త ఫార్మెట్ లో సినిమాలు ఇష్టపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సంజయ్ రావ్, నటాషా సింగ్ ప్రధాన పాత్రల్లో త్వరలో రానున్న చిత్రం ‘హిట్ అండ్ రన్’. శ్రీ ఉరుకుంద ఈరణ్ణ స్వామి సమర్పణలో సతీష్ రెడ్డి అల్లం ఎంటర్టైన్మెంట్, శ్రీలక్ష్మీ నరసింహస్వామి క్రియేషన్స్ బ్యానర్ల మీద సతీష్ రెడ్డి అల్లం, కె. శేఖర్ ఈ మూవీని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకి సాయి కృష్ణ సాగర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
దివంగత సూపర్ స్టార్ కృష్ణ జూన్ 1 జయంతికి నివాళిగా, 2007 యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'అతిథి' నేడు డాల్బీ అట్మోస్ సౌండ్ మరియు మరింత పకడ్బందీ ఎడిటింగ్తో 4K రీమాస్టర్లో థియేటర్లలోకి తిరిగి వచ్చింది. సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం, తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్లలో అగ్రస్థానంలో నిలిచి, తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా 29 షోలలో హౌస్ఫుల్ అయ్యి, మధ్యాహ్నం నాటికి 31,100 టిక్కెట్ల ద్వారా ₹40.86 లక్షలు వసూలు చేసింది.
అర్జున్ రెడ్డి, కబీర్ సింగ్, యానిమల్ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా. భద్రకాళీ పిక్చర్స్ బ్యానర్ పై తన సోదరుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వం వహించిన చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు ప్రొడ్యూసర్ ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా. అలాంటి క్రేజీ సినిమానే "రోమాంచకం". సుమంత్ ప్రభాస్, అనంతిక సనిల్ కుమార్ జంటగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని సందీప్ రెడ్డి వంగా సమర్పిస్తుండగా, ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా నిర్మిస్తున్నారు. నూతన దర్శకుడు వేణుగోపాల్ రెడ్డి రూపొందిస్తున్నారు.