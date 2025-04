Virat Kohli: ఐపీఎల్ 2025‌- విరాట్ కోహ్లీ ఖాతాలో కొత్త రికార్డులు

ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసి అత్యధికంగా 50+ స్కోర్లు సాధించిన ఆటగాడిగా విరాట్ కోహ్లీ టీ20 క్రికెట్‌లో కొత్త మైలురాయిని నెలకొల్పాడు. టీ20ల్లో ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించిన భారత బ్యాట్స్‌మన్ ఇప్పటివరకు 61 సార్లు 50 పరుగుల మార్కును దాటాడు. బెంగళూరులోని ఎం. చిన్నస్వామి స్టేడియంలో రాజస్థాన్ రాయల్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో అతను చేసిన హాఫ్ సెంచరీ సమయంలో ఈ ఘనత సాధించాడు.

ఈ ఘనతతో, విరాట్ కోహ్లీ పాకిస్తాన్ స్టార్ బ్యాటర్ బాబర్ అజామ్‌ను అధిగమించాడు. అతను మొదట బ్యాటింగ్ చేస్తూ 61 సార్లు 50+ స్కోర్లు నమోదు చేశాడు. రాజస్థాన్ రాయల్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో విరాట్ కోహ్లీ 42 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లతో సహా 70 పరుగులు చేశాడు. ఆ మ్యాచ్‌లో అతని స్ట్రైక్ రేట్ 166.67.

ఇదే మ్యాచ్‌లో విరాట్ కోహ్లీ మరో అరుదైన ఘనతను కూడా సాధించాడు. టీ20 క్రికెట్‌లో ఒకే వేదికపై 3,500 పరుగులు చేసిన తొలి ఆటగాడిగా నిలిచాడు.

RCB Break the home ground jinx - king Kohli’s legend grows …. Everything possible and probable for the loyal Die hard RCB fans !!!l⁦@RCBTweets⁩ ⁦@imVkohli⁩ pic.twitter.com/fcdeTxOzmz