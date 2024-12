కీలకమైన టెస్ట్‌కు ముందు, టీమ్ ఇండియా ఇప్పటికే మెల్‌బోర్న్ చేరుకుని ప్రాక్టీస్ సెషన్‌లను ప్రారంభించింది. ఈ మధ్య, భారత క్రికెట్ స్టార్ విరాట్ కోహ్లీ తన భార్య, బాలీవుడ్ నటి అనుష్క శర్మతో కలిసి మెల్‌బోర్న్ వీధుల్లో తిరుగుతూ కనిపించాడు.

ఈ జంట విహారయాత్రకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. గత రెండు బాక్సింగ్‌ డే టెస్టుల్లో విజయాలు సాధించిన భారత జట్టు, ఇప్పుడు మరోసారి సత్తా చాటాలని ప్రయత్నిస్తోంది.

Virat Kohli And @AnushkaSharma Spotted Strolling On The Streets Of Melbourne.????♥️#Virushka #INDvAUS #AUSvIND @imVkohli pic.twitter.com/bwIEnWpOSn