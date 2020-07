ధోనీకి బర్త్ డే విషెస్ చెప్పిన కోహ్లీ, వీరేంద్ర సెహ్వాగ్.. బ్రావో హెలికాప్టర్‌ సాంగ్ (Video)

భారత క్రికెట్ జట్టు మాజీ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోనీ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఆయన ఫ్యాన్స్ పండగ చేసుకుంటున్నారు. ధోనీకి శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నారు. దీంతో సోషల్ మీడియా షేక్ అవుతోంది. అలాగే ధోనీ సహచరులు కూడా ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.

మహీ భాయ్ హ్యాపీబర్త్‌డే అంటూ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ గ్రీటింగ్స్ తెలిపారు. తన ట్విట్టర్‌లో ధోనీతో దిగిన కొన్ని ఫోటోలను కోహ్లీ ట్వీట్ చేశాడు. ఎప్పుడూ ఆరోగ్యంగా, ఆనందంతో ఉండాలంటూ కోహ్లీ ఆకాంక్షించాడు. ధోనీ ముఖంలో ఎప్పుడూ చిరునవ్వు కనిపించాలంటూ కోహ్లీ తన ట్వీట్‌లో దేవున్ని ప్రార్థించాడు.

బీసీసీఐ, ఐసీసీ కూడా మిస్టర్ కూల్ ధోనీకి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపాయి. 39వ పడిలోకి అడుగుపెట్టిన ధోనీకి.. మాజీ క్రికెటర్ వీరూ కూడా విషెస్ తెలిపారు. తరానికి ఓ ప్లేయర్ వస్తాడని, దేశం ఆ ప్లేయర్‌తో ఏకం అవుతుందని, అతని కుటుంబంలో సభ్యుడినైనందుకు థ్యాంక్స్ అంటూ వీరూ ట్వీట్ చేశాడు.

మరోవైపు అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అన్ని ఐసీసీ ట్రోఫీలు గెలిచిన ఏకైక కెప్టెన్‌ మహీ కోసం ఓ కొత్త పాటను వెస్టిండీస్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ డ్వేన్‌ బ్రావో రూపొందించాడు. ఇవాళ ధోనీ జన్మదినం సందర్భంగా ''హెలికాప్టర్‌ సాంగ్‌" ను తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ అకౌంట్‌లో రిలీజ్ చేశాడు. ధోనీ సాంగ్‌ సోషల్‌మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

The Helicopter 7 has taken off! @DJBravo47's tribute to #Thala @msdhoni, his brother from another mother! #HappyBirthdayDhoni #WhistlePodu