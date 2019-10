కోహ్లీ సూపర్ క్యాచ్.. హిట్ మ్యాన్ రోహిత్ శర్మకు పాదాభివందనం వీడియోలు వైరల్

షమి వేసిన ఇన్నింగ్స్ మూడో ఓవర్‌లో నైట్‌ వాచ్‌మెన్‌ నోర్జె(3) స్లిప్‌లో కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీకి క్యాచ్ ఇచ్చాడు. కుడివైపు నుంచి కిందగా వెళ్తున్న బంతిని కోహ్లీ డైవ్‌చేస్తూ అమాంతం బంతిని ఒడిసి పట్టుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ఉమేశ్‌యాదవ్‌ బౌలింగ్‌లో డిబ్రుయిన్‌(30) కూడా కీపర్‌ చేతికి చిక్కాడు. ఈ క్యాచ్‌కు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.



అలాగే పూణే వేదికగా భారత్, దక్షిణాఫ్రికా జట్ల మధ్య జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో నేడు ఆసక్తికర సన్నివేశం చోటుచేసుకుంది. ఓ వీరాభిమాని అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించి టీమిండియా హిట్ మ్యాన్ రోహిత్ శర్మను కిందపడేశాడు. దక్షిణాఫ్రికా బ్యాట్స్ మన్ సేనురాన్ ముత్తుసామి అవుటవగా వెర్నార్ ఫిలాండర్ క్రీజులోకి వచ్చాడు. అదే సమయంలో స్టాండ్స్‌లోంచి ఓ అభిమాని పరుగున మైదానంలోకి వచ్చాడు.

నేరుగా స్లిప్స్‌లో ఫీల్డింగ్ చేస్తున్న రోహిత్ శర్మ వద్దకు వెళ్లి పాదాభివందనం చేసేందుకు ప్రయత్నించాడు. దీంతో రోహిత్ శర్మ తత్తరపాటుకు గురయ్యాడు. ఆ అభిమానిని నిలువరించబోయి తాను పట్టుతప్పి కిందడిపోయాడు. చివరికి భద్రతా సిబ్బంది వచ్చి ఆ యువకుడ్ని మైదానం వెలుపలికి తీసుకెళ్లారు.



What a catch by best safe hands @Wriddhipops #INDvsSA #SAHA #testchampionship #ViratKohli VC @BCCI pic.twitter.com/eYgBNrtzT9



