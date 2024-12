King cobra : నన్నే పట్టుకుంటావట్రా..చుక్కలు చూపెట్టిన కోబ్రా. పాము కాటు నుంచి పిల్లి ఎస్కేప్ (వీడియోలు)

ప్రజలు నివాసం వుండే ప్రాంతానికి కోబ్రా రావడంతో జనం జడుసుకున్నారు. దీంతో అటవీ శాఖకు సమాచారం అందిచారు. వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ ఆ ప్రాంతానికి చేరుకుని.. ఆ పామును పట్టుకునేందుకు తోకను పట్టుకున్నాడు.

ఆ తోకను పట్టుకున్నాడు కానీ.. కోబ్రా మాత్రం అతనికి పడగ చూపెట్టింది. "నన్నే పట్టుకుంటావట్రా" అన్నట్లు పడగ విప్పి భయపెట్టింది. అతని చేతి నుంచి తప్పుకుంది. దీంతో స్నేక్ క్యాచర్‌కు కాస్త భయపట్టుకుంది. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

That is why King cobra should always be handled by experts. Look at the size. pic.twitter.com/gR1Te0A3ct