శుక్రవారం, 10 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. కరెంట్ అపైర్స్
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : శుక్రవారం, 10 అక్టోబరు 2025 (14:31 IST)

నోబెల్ బహుమతి కోసం అడుక్కుంటున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్, ఇలా ఎప్పుడైనా జరిగిందా?

Donald Trump
కర్టెసీ: జెమినీ ఏఐ ఫోటో
తమకు తామే బహిరంగంగా నోబెల్ శాంతి బహుమతి (Nobel Peace Prize) కావాలని అభ్యర్థించినవారు చరిత్రలో ఉన్నారా? చరిత్రలో ఎక్కడా అట్లాంటి వ్యక్తి కనబడటంలేదు. ఐతే తమకు తామే బహిరంగంగా నోబెల్ శాంతి బహుమతి కావాలని బలంగా అభ్యర్థించిన లేదా ప్రచారం చేసుకుంటున్న ప్రముఖ వ్యక్తి ఇటీవల ఉన్నారు. ఆ వ్యక్తి మరెవరో కాదు డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Donald Trump). అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నోబెల్ శాంతి బహుమతి తనకు దక్కాలంటూ బహిరంగంగా, నిస్సిగ్గుగా ప్రచారం చేశారు. తన అధ్యక్ష పదవి కాలంలో, అంతర్జాతీయ శాంతి ప్రయత్నాలలో తన పాత్ర కారణంగా తాను అనేకసార్లు బహుమతికి అర్హుడినని ఆయన పదేపదే వాదిస్తూ వస్తున్నారు.
 
కొన్ని దేశాల నాయకులు, ఆయన మద్దతుదారులు కూడా ఆయనకు ఈ బహుమతి ఇవ్వాలని బహిరంగంగా ప్రచారం చేశారు, నామినేట్ చేశారు. తాజాగా కొద్ది గంటల ముందు రష్యా కూడా ఆయనకు నోబెల్ శాంతి బహుమతి ఇవ్వాలంటూ విజ్ఞప్తి చేసింది. అయితే, నోబెల్ బహుమతి సంప్రదాయాలకు ఈ రకమైన బహిరంగ లాబీయింగ్ విరుద్ధమైన విషయంగా చెపుతారు. ట్రంప్ నోబెల్ బహుమతి తనకు ఇవ్వాలంటూ అడగటంపై విమర్శకులు దీనిని అసాధారణమైనదిగా అభివర్ణిస్తున్నారు.
 
సాధారణంగా, నోబెల్ శాంతి బహుమతి సంస్కృతి అనేది నిరాడంబరతపై ఆధారపడి ఉంటుంది. విజేతలు తమ పనికి గుర్తింపు కోసం అసలు అడగరు. అందువల్ల, డొనాల్డ్ ట్రంప్ బహిరంగ ప్రయత్నం బహుమతి చరిత్రలో ఒక అసాధారణ ఉదాహరణగా పరిగణించబడుతుంది. కాగా నోబెల్ శాంతి బహుమతి కోసం నామినేట్ చేయబడిన లేదా గెలుచుకున్న అమెరికా అధ్యక్షులు ఇంతకుముందు కూడా ఉన్నారు. నోబెల్ శాంతి బహుమతిని గెలుచుకున్న నలుగురు అమెరికా అధ్యక్షులు ఉన్నారు, వీరిలో ముగ్గురు తమ పదవిలో ఉన్నప్పుడు ఆ గౌరవాన్ని అందుకున్నారు.
 
1. థియోడోర్ రూజ్‌వెల్ట్ (Theodore Roosevelt)
సంవత్సరం: 1906
విషయం: రష్యా-జపాన్ యుద్ధాన్ని ముగించడానికి మధ్యవర్తిత్వం వహించినందుకు.
స్థానం: పదవిలో ఉన్నారు.
 
2. వుడ్రో విల్సన్ (Woodrow Wilson)
సంవత్సరం: 1919
విషయం: మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం తరువాత అంతర్జాతీయ శాంతి కోసం లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్‌ను స్థాపించడంలో ఆయన చేసిన కృషికి.
స్థానం: పదవిలో ఉన్నారు.
 
Obama
3. బరాక్ ఒబామా (Barack Obama)
సంవత్సరం: 2009
విషయం: అంతర్జాతీయ దౌత్యం, ప్రజల మధ్య సహకారాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ఆయన చేసిన అసాధారణ ప్రయత్నాలకు.
స్థానం: పదవిలో ఉన్నారు (అతను పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించిన కేవలం తొమ్మిది నెలల తర్వాత ఈ అవార్డు వచ్చింది).
 
జిమ్మీ కార్టర్ (Jimmy Carter)
సంవత్సరం: 2002
విషయం: అంతర్జాతీయ సంఘర్షణలకు శాంతియుత పరిష్కారాలను కనుగొనడానికి ఆయన చేసిన దశాబ్దాల అవిశ్రాంత కృషికి.
స్థానం: పదవీ విరమణ చేసిన తర్వాత ఈ అవార్డును అందుకున్నారు.
 
డోనాల్డ్ ట్రంప్ విషయానికొస్తే, ఆయన తన మొదటి పదవీకాలంలో, తిరిగి ఎన్నికైన తర్వాత కూడా నోబెల్ శాంతి బహుమతి కోసం నామినేట్ చేయబడ్డారు. ముఖ్యంగా ఇజ్రాయెల్‌కు, పలు అరబ్ దేశాలకు మధ్య దౌత్య సంబంధాలను సాధారణీకరించిన అబ్రహం అకార్డ్స్‌లో ఆయన పాత్రకు గాను పలువురు అంతర్జాతీయ నాయకులు, రాజకీయ వ్యక్తులు ఆయనను నామినేట్ చేశారు. అలాగే, ఆయన తాను ఏడు యుద్ధాలను ముగించానని పేర్కొంటూ, అవార్డు తనకు దక్కాలని బహిరంగంగా కోరుతున్నారు. మరి అవార్డు వస్తుందో లేదో మరికొన్ని గంటల్లో తేలిపోనుంది.
 
కాబట్టి, అమెరికా అధ్యక్షులు పదవిలో ఉండగా నామినేట్ అవ్వడం లేదా బహుమతిని గెలుచుకోవడం అన్నది చారిత్రక వాస్తవమే.
 

Deepika : కల్కి 2, స్పిరిట్ సినిమాలకు క్రూరమైన వర్కింగ్ అవర్స్ అన్న దీపికా

Deepika : కల్కి 2, స్పిరిట్ సినిమాలకు క్రూరమైన వర్కింగ్ అవర్స్ అన్న దీపికాభారతీయ సినిమాలో మోస్ట్ ప్రభావిత నటిలో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ దీపికా పదుకొనే ఒకరు. ఆమధ్య ప్రభాస్ నటించనున్న స్పిరిట్, కల్కి 2 సినిమాల నుండి నిష్క్రమించి వార్తల్లో నిలిచింది. దానిపై రకరకాల వార్తలు వచ్చాయి. తన ఇన్ స్ట్రాలో కూడా ప్రభాస్ తో నటించడంలేదని స్పష్టం చేసింది. ఆ తర్వాత హాలీవుడ్ లో నటిస్తుందనే న్యూస్ వినిపించింది. అయితే ప్రభాస్, సందీప్ రెడ్డి వంగ సినిమాలలో లిప్ కిస్ లు ఎక్కువగా వున్నాయనీ అందుకే నటించడంలేదనే వార్తలుకూడా ప్రాచుర్యం పొందాయి.

HBD Rajamouli: ఎస్ఎస్ రాజమౌళి పుట్టిన రోజు.. మహేష్ బాబు సినిమా టైటిల్ అదేనా? (video)

HBD Rajamouli: ఎస్ఎస్ రాజమౌళి పుట్టిన రోజు.. మహేష్ బాబు సినిమా టైటిల్ అదేనా? (video)డైరక్టర్ ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి కేవలం ఒక దర్శకుడు మాత్రమే కాదు. భారతదేశంలో ఆయన పేరు ఒక బ్రాండ్. ఆయన సినిమాలు సృష్టించే ఉత్సాహాన్ని లేదా ఆయన అందించే చిత్రనిర్మాణ స్థాయికి మరెవరూ చేరుకోలేరు. ఆయన ఇప్పుడు భారతదేశంలో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రాలలో ఒకటైన మహేష్ బాబుతో SSMB29పై దృష్టి పెట్టారు.

Srinidhi Shetty: సీత పాత్ర మిస్ అయ్యా, వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ సినిమాలో చేయాలనుకుంటున్నా : శ్రీనిధి శెట్టి

Srinidhi Shetty: సీత పాత్ర మిస్ అయ్యా, వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ సినిమాలో చేయాలనుకుంటున్నా : శ్రీనిధి శెట్టిమిరాయ్ లాంటి పాన్ ఇండియా బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నుంచి వస్తున్న మోస్ట్ ఎవైటెడ్ మ్యూజికల్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్ 'తెలుసు కదా'. స్టార్ బాయ్ సిద్ధు జొన్నలగడ్డ హీరోగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రంలో శ్రీనిధి శెట్టి, రాశి ఖన్నా హీరోయిన్స్. ప్రముఖ స్టైలిస్ట్-ఫిల్మ్ మేకర్ నీరజా కోన దర్శకత్వంలో పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ పై టిజి విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మించారు.

Marriage Rumors: పెళ్లికి రెడీ అవుతున్న త్రిష.. చండీగఢ్‌ వ్యాపారవేత్తతో డుం.. డుం.. డుం..?

Marriage Rumors: పెళ్లికి రెడీ అవుతున్న త్రిష.. చండీగఢ్‌ వ్యాపారవేత్తతో డుం.. డుం.. డుం..?త్రిష పెళ్లి పుకార్లు మరోసారి సోషల్ మీడియాను కుదిపేశాయి. ఆమె తల్లిదండ్రులు ఆమె పెళ్లికి ఆమోదం తెలిపారని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. గతంలో, ఆమె వ్యాపారవేత్త వరుణ్ మణియన్‌తో నిశ్చితార్థం జరిగింది. కానీ అది జరగలేదు. అప్పటి నుండి, త్రిష పూర్తిగా తన నటనా జీవితంపై దృష్టి పెట్టింది. అప్పటి నుంచి ఒంటరిగా వుండిపోవాలని త్రిష భావించింది. అయితే తాజాగా త్రిష వివాహం గురించి తన మనసు మార్చుకుందా? అన్నట్లు పుకార్లు వస్తున్నాయి. ఇటీవల ఈ పుకార్లకు త్రిష స్పందించింది. సరైన వ్యక్తి దొరికితే తాను పెళ్లికి సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పింది కానీ సరైన సమయం ఇంకా రాలేదని చెప్పింది.

Teja: నటి సంతోషిని హెల్త్ కేర్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ లో దర్శకుడు తేజ

Teja: నటి సంతోషిని హెల్త్ కేర్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ లో దర్శకుడు తేజహైదరాబాద్ లోని బంజారాహిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 3 లో అత్యాధునిక సాంకేతికతతో 9 హెల్త్ కేర్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్‌ను గురువారం నాడు ఘనంగా ప్రారంభించారు. అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీతో మల్టీ మాడ్యులర్‌గా ప్రారంభించిన ఈ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ విశేషాల గురించి ప్రతినిధులు పంచుకున్నారు. ఈ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్‌ను దర్శకుడు తేజ సినీనటి సంతోషిని, శ్రీకర్ కలిసి ప్రారంభించారు.

Watch More Videos

ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం: మానసిక సమస్యలు అధిగమించడం ఎలా?

ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం: మానసిక సమస్యలు అధిగమించడం ఎలా?ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 10న జరుపుకుంటారు. మానసిక ఆరోగ్యం ప్రాముఖ్యత గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అవగాహన పెంచడానికి, మానసిక సమస్యలపై ఉన్న అపోహలను తగ్గించడానికి, మానసిక ఆరోగ్య సంరక్షణకు మద్దతుగా కృషి చేయడాన్ని ఈ దినోత్సవం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఏమిటంటే.. మానసిక ఆరోగ్య సమస్యల గురించి ప్రజలకు అవగాహన పెంచడం. మానసిక అనారోగ్యం చుట్టూ ఉన్న కళంకాన్ని తగ్గించడం, మానసిక ఆరోగ్య సహాయం కోరడాన్ని ప్రోత్సహించడం.

బాదం పాలు తాగుతున్నారా?

బాదం పాలు తాగుతున్నారా?బాదం పాలు. మధుమేహం ఉన్నవారికి బాదం, బాదం పాలు మంచి ఎంపికలు. బాదం గింజలు తింటుంటే రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణ, మెరుగైన బరువు నిర్వహణ, మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యంతో సహా అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. బాదం పాలు రక్తంలో చక్కెరను పెంచవు కనుక మధుమేహం వున్నవారు తీసుకోవచ్చు. బాదం పాలలో కొలెస్ట్రాల్ ఉండదు, కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. బాదం పాలతో కండరాలు బలోపేతం అవుతాయి. బాదం పాలు ఎముకలను బలోపేతం చేస్తాయి. గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని బాదం పాలు తగ్గిస్తాయి. బాదం పాలలో విటమిన్ డి ఎక్కువగా ఉంటుంది. బాదం మిల్క్‌లో సోడియం తక్కువగా వుంటుంది కనుక రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది.

ఈ దీపావళికి, ఫ్రెడెరిక్ కాన్‌స్టాంట్ తమ హైలైఫ్ లేడీస్ క్వార్ట్జ్ పండుగ బహుమతులు

ఈ దీపావళికి, ఫ్రెడెరిక్ కాన్‌స్టాంట్ తమ హైలైఫ్ లేడీస్ క్వార్ట్జ్ పండుగ బహుమతులుఈ దీపావళికి, ఇళ్లు మరియు హృదయాలు వేడుకలతో వెలిగిపోతున్న వేళ, ఫ్రెడెరిక్ కాన్‌స్టాంట్ ఈ పండుగ స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబించే రెండు విశేషమైన టైమ్‌పీస్‌లను పరిచయం చేస్తోంది. ఆమె కోసం హైలైఫ్ లేడీస్ క్వార్ట్జ్ మరియు అతని కోసం క్లాసిక్స్ ప్రీమియర్. స్విస్ హస్తకళా నైపుణ్యం, శాశ్వతమైన సౌందర్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ, ఈ వాచీలు కేవలం యాక్సెసరీలుగానే కాకుండా; ప్రేమ, ఐక్యత మరియు కొత్త ప్రారంభాల వాగ్దానానికి ప్రతీకగా నిలిచే శాశ్వతమైన బహుమతులుగా నిలుస్తాయి.

బాలబాలికలకు శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన 8 ముఖ్యమైన సందేశాలు

బాలబాలికలకు శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన 8 ముఖ్యమైన సందేశాలుబాలబాలికలు తెలుసుకోవాల్సిన శ్రీకృష్ణుడి సందేశాలు, వారి జీవితానికి మార్గనిర్దేశం చేసేవిగా ఉంటాయి. భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన ముఖ్యమైన 8 సందేశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి: 1. కర్మ చేయడం ముఖ్యం, ఫలితం కాదు బాలబాలికలు తమ పని(ఉదాహరణకు, చదువుకోవడం, ఆటలు ఆడటం) మీద దృష్టి పెట్టాలి. ఆ పనిని కష్టపడి చేస్తే మంచి ఫలితాలు వాటంతట అవే వస్తాయి. ఫలితం గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించి, ఒత్తిడి పడకూడదు. 2. ఏది జరిగినా అది మంచి కోసమే ప్రస్తుతం జరిగే సంఘటనలు మంచిగా అనిపించకపోయినా, భవిష్యత్తులో అవి మనకు మేలు చేస్తాయి. కాబట్టి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ధైర్యంగా ఉండాలి.

దీపావళి డ్రెస్సింగ్, డెకర్: ఫ్యాబ్ఇండియా స్వర్నిమ్ 2025 కలెక్షన్‌

దీపావళి డ్రెస్సింగ్, డెకర్: ఫ్యాబ్ఇండియా స్వర్నిమ్ 2025 కలెక్షన్‌సీజన్ యొక్క ఆత్మీయత, కాంతి, ఆనందాన్ని వేడుక జరుపుకుంటూ, ఫ్యాబ్ఇండియా తమ దీపావళి 2025 కలెక్షన్‌ను స్వర్నిమ్ పేరిట విడుదల చేసింది. ఊదా, నీలం రంగుల లోతైన ఛాయలతో ప్రేరణ పొందిన ఈ కలెక్షన్, సాంప్రదాయ పనితనంను సమకాలీన డిజైన్‌తో మిళితం చేస్తుంది. ఇది పండుగ శైలి, బహుమతి కోసం పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది. కలెక్షన్ లోని ప్రతి ఉత్పత్తి, భారతీయ పనితనం పట్ల ఫ్యాబ్ఇండియా నిబద్ధతను ప్రదర్శిస్తుంది, చేతితో నేసిన వస్త్రాలు, చేతివృత్తులకు సంబంధించిన లోతైన వివరాలను ఆధునిక సౌందర్యంతో మిళితం చేస్తుంది. వ్యక్తిగత స్టైలింగ్ లేదా బహుమతి కోసం తగినట్లుగా పరిపూర్ణమైన ఉత్పత్తులను అందిస్తూనే ఈ కలెక్షన్ వారసత్వాన్ని వేడుక జరుపుకుంటుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com