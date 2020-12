ఎయిడ్స్ డే, ప్రతి ఐదుగురిలో ఒకరికి ఎయిడ్స్ వున్నట్లు తెలియదు: WHO

నేడు డిసెంబర్ 1 ప్రపంచ ఎయిడ్స్ డే. ప్రపంచ హెచ్‌ఐవి మహమ్మారి ఇంకా ముగియలేదు. COVID-19 మహమ్మారి సమయంలో, కమ్యూనిటీలు మరియు దేశాలపై వినాశకరమైన ప్రభావంతో వేగవంతం కావచ్చు. 2019లో, ఇంకా 38 మిలియన్ల మంది హెచ్ఐవి సంక్రమణతో నివసిస్తున్నట్లు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వెల్లడించింది.





హెచ్‌ఐవితో నివశిస్తున్న ఐదుగురిలో ఒకరికి వారి ఇన్‌ఫెక్షన్ గురించి తెలియదు. హెచ్‌ఐవి చికిత్స పొందుతున్న ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరు హెచ్‌ఐవి చికిత్సలు, పరీక్షలు మరియు నివారణ సేవలను, ముఖ్యంగా పిల్లలు మరియు కౌమారదశకు సరఫరా చేయడంలో అంతరాయం కలుగుతోంది. 2019లో సుమారుగా 6,90,000 మంది హెచ్ఐవి సంబంధిత కారణాలతో మరణించారు. 1.7 మిలియన్ల మంది కొత్తగా వ్యాధి బారిన పడ్డారు. ఈ కొత్త అంటువ్యాధులలో మూడింటిలో 2 (62%) మంది కీలక జనాభా మరియు వారి భాగస్వాములలో నివశిస్తున్నారు.





గణనీయమైన ప్రయత్నాలు ఉన్నప్పటికీ, COVID-19 మహమ్మారికి ముందు హెచ్‌ఐవి సేవలను పెంచడంలో పురోగతి ఇప్పటికే నిలిచిపోయింది. పురోగతి మందగించడం అంటే 2020లో ప్రపంచం “90-90-90” లక్ష్యాలను కోల్పోతుందని అర్థం. వీటిని నిర్ధారించడం: హెచ్‌ఐవితో నివసించే 90% మందికి వారి స్థితి గురించి తెలుసు. HIVతో బాధపడుతున్న 90% మంది చికిత్స పొందుతున్నారు. చికిత్స పొందుతున్న వారిలో 90% మంది వైరల్ అణచివేతను సాధించారు. కోవిడ్ మహమ్మారి నేపధ్యంలో లక్ష్యాలను కోల్పోవడంతో 2030 నాటికి ఎయిడ్స్ ముగింపును సాధించడం మరింత కష్టతరం చేస్తుంది.





COVID-19 కారణంగా అవసరమైన సేవల్లో విచ్ఛిన్నం జీవితాలకు ముప్పుగా పరిణమించింది. ఫ్రంట్‌లైన్ ఆరోగ్య కార్యకర్తలకు అవసరమైన ప్రతి ఒక్కరికీ నిరంతర, అధిక నాణ్యత గల హెచ్‌ఐవి సేవలను అందించడం COVID కష్టతరంగానూ ప్రమాదకరంగానూ మారింది. అనారోగ్యం మరియు పరిమితం చేయబడిన కదలికలు HIVతో నివసించే ప్రజలకు సేవలను పొందడం కష్టతరం చేస్తాయి. COVID వల్ల కలిగే ఆర్థిక అంతరాయం HIV సేవలను భరించలేనిదిగా లేదా సాధించలేనిదిగా చేస్తుంది.





ఉదాహరణకు, జూలై 2020 నాటికి, హెచ్ఐవి చికిత్సలో మూడింట ఒక వంతు మంది ఔషధ నిల్వలు లేదా సరఫరాలో అంతరాయాలను ఎదుర్కొన్నారు. ఇలాంటి సరఫరా అంతరాయాలు వినాశకరమైనవి. మరియు UNAIDS మోడలింగ్ అధ్యయనం ప్రకారం, HIV- ఔషధాల ప్రాప్యతలో ఆరు నెలల అంతరాయం 2020లో మాత్రమే ఉప-సహారా ఆఫ్రికాలో ఎయిడ్స్ సంబంధిత మరణాలు రెట్టింపు కావడానికి దారితీసింది.





COVID-19ను ముగించడానికి, 2030 నాటికి HIV ను అంతం చేయడానికి తిరిగి వెళ్ళడానికి, మరోసారి దూసుకెళ్లే సమయం ఆసన్నమైంది. 2020 ప్రపంచ ఎయిడ్స్ దినోత్సవం సందర్భంగా, ప్రపంచ నాయకులు మరియు పౌరులను ర్యాలీ చేయమని WHO పిలుస్తోంది. HIV ప్రతిస్పందనపై COVID-19 ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను అధిగమించడానికి “ప్రపంచ సంఘీభావం” కోసం. ఈ సంవత్సరం ప్రపంచ ఎయిడ్స్ దినోత్సవం కోసం WHO ఇతివృత్తంగా "గ్లోబల్ సంఘీభావం, స్థితిస్థాపక HIV సేవలు" పై దృష్టి పెట్టడానికి WHO ఎంచుకుంది.