HMPV వ్యాప్తి గురించి ICMR ఏం చెప్పింది? వ్యాధి లక్షణాలు ఏమిటి?

దేశంలో కర్నాటక, గుజరాత్ రాష్ట్రాల్లో చిన్న పిల్లల్లో హ్యూమన్ మెటాన్యూమోవైరస్ (HMPV) కనిపించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఐతే బాధిత రోగులలో ఎవరికీ అంతర్జాతీయ ప్రయాణ చరిత్ర లేదని గమనించడం ముఖ్యం. ఈ రెండు కేసులను గుర్తించినప్పటికీ, దేశంలో ఇన్‌ఫ్లుఎంజా-లైక్ ఇల్‌నెస్ (ILI) లేదా తీవ్రమైన అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ ఇల్‌నెస్ (SARI) కేసులలో గణనీయమైన పెరుగుదల లేదని ICMR నొక్కి చెప్పింది.

కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ అందుబాటులో ఉన్న అన్ని నిఘా మార్గాల ద్వారా పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తూనే ఉంది. అదనంగా ICMR ఏడాది పొడవునా HMPV సర్క్యులేషన్ ట్రెండ్‌లను ట్రాక్ చేస్తుంది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) ప్రజారోగ్య చర్యలను తెలియజేయడానికి చైనాలో పరిస్థితిపై ఎప్పటికప్పుడు అందిస్తూ వుంది. కనుక ఈ వైరస్ గురించి అంతగా భయాందోళనలు అక్కర్లేదని చెబుతున్నారు.

Stay Safe, Stay Informed: Protect Yourself Against Human Metapneumovirus (HMPV)



Did you know? Human Metapneumovirus (HMPV) is causing a rise in respiratory infections worldwide, especially in vulnerable groups like children and the elderly.



Symptoms to Watch For:



Runny nose… pic.twitter.com/H3tkOMi1iY