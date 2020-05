కరోనాతో పోరాడుతూ చనిపోతున్న డాక్టర్లు, నర్సులను చూస్తే అందంగా వుందన్న ట్రంప్

యుద్ధంలో పోరాడుతూ బుల్లెట్ గాయాలు తగిలి నేలకొరిగిన సైనికుల వలే డాక్టర్లు, నర్సులు కరోనాతో పోరాడుతూ చనిపోతున్నారని, ఇది చూడటానికి చాలా అందంగా ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ మాటలు కొంతమందికి తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురిచేసాయి. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సామాజిక మాధ్యమంలో చక్కర్లు కొడుతోంది. ట్విట్టర్‌లో కూడా దీనిపై విమర్శలు భారీగానే వస్తున్నాయి.







Trump says and nurses are "running into death just like soldiers running into bullets" and that "it's a beautiful thing to see." pic.twitter.com/UEHUi3gIhT