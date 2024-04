ప్రపంచంలోనే అత్యంత రద్దీగా ఉండే దుబాయ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో విమానాలకు విపరీతమైన గాలులు అంతరాయం కలిగించడంతో వాటిని దారి మళ్లించారు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన భవనమైన బుర్జ్ ఖలీఫా కొనను తాకుతూ ఆకాశం నుంచి భారీ మెరుపు తీగలు తాకుతున్న దృశ్యాలు కనిపించాయి. దుబాయ్ లో ప్రకృతి బీభత్సం కారణంగా పలు పాఠశాలలకు శెలవు ప్రకటించారు. భారీ వర్షాల కారణంగా దుబాయ్ వీధుల్లో వాహనాలు రోడ్లపై కొట్టుకుపోతూ కనిపించాయి.



Nature is Showing His Magic.



Look at scenes of Lightning in UAE.

Historic Storm in Dubai Right Now.#Dubai #rain #dubairain #Storm #IranAttackIsrael #IsraeliTerrorists #Israel #DubaiStorm #dubai #dubaiflood #dubairains pic.twitter.com/gLVdzwKYnS