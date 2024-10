మిస్సైళ్లు, బాంబుల వర్షాన్ని కురిపించింది. ఈ క్రమంలో బీరూట్‌ దక్షిణ ప్రాంతంపై సాగించిన వైమానిక దాడుల్లో హెజ్బొల్లా అధినేత హసన్ నస్రల్లా హతం అయ్యారు. ఆయనతో పాటు సదరన్ ఫ్రంట్ కమాండర్ అలీ కర్కీ, ఇతర కమాండర్లు కూడా మృతి చెందారు.

హెజ్బొల్లాకు కంచుకోటగా భావించే దహియా ప్రాంతాన్ని నేలమట్టమైంది. తాజాగా తన దాడులను యెమెన్‌కు విస్తరించింది ఇజ్రాయెల్. హౌతీ స్థావరాలపై విరుచుకుపడుతోంది.

హౌతీ ఆధీనంలో ఉన్న పోర్టులు, విద్యుత్ కేంద్రాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ దాడులు సాగాయి. ఈ ఘటనలో10 మంది సాధారణ పౌరులు మరణించారు.

Amid rising tensions in the Middle East, discussions of a #SurgicalStrike by #Israel are intensifying. With regional instability exacerbated by conflicts in #Yemen, and the roles of #BasharAlAssad and #MaherAlAssad in Syria further complicating the landscapes. pic.twitter.com/sWovEqGuZd