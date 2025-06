భారత జెండాలను ఊపుతూ, "భారత్ మాతా కీ జై" వంటి దేశభక్తి నినాదాలు చేస్తూ, ఢిల్లీ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నప్పుడు వారు భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. "నేను భయపడ్డాను, కానీ మేము బస చేసిన ప్రదేశం సాంకేతికంగా సురక్షితం. భారత రాయబార కార్యాలయం మమ్మల్ని తరలించడానికి చొరవ తీసుకున్నప్పుడు, మేము సురక్షితంగా భారతదేశానికి బయలుదేరాము. ప్రభుత్వానికి అభినందనలు" అని ఒక వ్యక్తి తెలిపారు.

మరో వ్యక్తి ఖమర్ జహాన్ మాట్లాడుతూ.. "భారత ప్రభుత్వం మా కోసం చాలా చేసింది. మాకు చాలా జాగ్రత్తగా మంచి ఆహారం లభించింది. మా కడుపులు నిండిపోయాయి. ప్రయాణంలో మాకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. ప్రధాని మోదీ మా కోసం చాలా చేసారు. మేము ఆయన కోసం ప్రార్థిస్తాము." అన్నారు.

ఇకపోతే.. విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి అరుణ్ కుమార్ ఛటర్జీ మాట్లాడుతూ.. "ఈరోజు, ఆపరేషన్ సింధు కింద మూడవ విమానం ఇరాన్ నుండి దాదాపు 290 మంది భారతీయులతో వచ్చింది. వారిలో 190 మంది జమ్మూ కాశ్మీర్ నుండి వచ్చారు. వారి చిరునవ్వులు మాకు అతిపెద్ద బహుమతి." అని అన్నారు.

ఇరాన్ తన గగనతలాన్ని తెరవడంలో సహకారాన్ని ఛటర్జీ ప్రశంసించారు. సురక్షితమైన ప్రయాణాన్ని సాధ్యం చేసినందుకు అర్మేనియా, తుర్క్మెనిస్తాన్ మద్దతును కొనియాడారు.





"విదేశాలలో ఉన్న భారతీయ పౌరుల భద్రత- సంక్షేమం ప్రభుత్వానికి అత్యంత ప్రాధాన్యతగా ఉంది" అని ఛటర్జీ పేర్కొన్నారు. ఇరాన్‌లో ఇప్పటికీ చిక్కుకున్న మరిన్ని మంది భారతీయులను స్వదేశానికి రప్పించడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని వెల్లడించారు.

