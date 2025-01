ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వోలోడిమిర్ జెలెన్స్కీ గతంలో ఇటువంటి చర్చలను నిషేధిస్తూ ఒక ఉత్తర్వు జారీ చేశారని ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారని జిన్హువా వార్తా సంస్థ నివేదించింది. అంతేకాదు, 2020 అమెరికా ఎన్నికల్లో ట్రంప్‌ గనక విజయం సాధించి ఉంటే ఉక్రెయిన్‌తో యుద్ధం వచ్చుండేది కాదని వ్యాఖ్యానించారు. కానీ, అమెరికాతో సంప్రదింపులు విషయమై మాత్రం పుతిన్‌ స్పష్టతనివ్వలేదు. వాషింగ్టన్‌ నుంచి పిలుపుకోసం తాను ఎదురుచూస్తున్నట్లు పుతిన్‌ అన్నారు.

కాగా, అమెరికా అధ్యక్షుడి బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత మరోసారి ఉక్రెయిన్‌-రష్యా యుద్ధంపై ట్రంప్ స్పందించారు. సంఘర్షణ ముగించేలా పుతిన్ చర్చలకు రాకుంటే రష్యాపై మరిన్ని ఆంక్షలు తప్పవని హెచ్చరించారు.

మరోవైపు, పుతిన్ వ్యాఖ్యలపై ఉక్రెయిన్ స్పందిస్తూ.. చర్చల్లో ఎటువంటి మినహాయింపులు ఉండబోవని హెచ్చరించింది. ఐరోపా లేకుండా యూరప్ గురించి చర్చలు జరిపితే కుదరదు. పుతిన్ వాస్తవికతకు తిరిగి రావాలి.. లేకుంటే ఆయన్ను తిరిగి తీసుకొస్తాం.... ఆధునిక ప్రపంచంలో ఇది కుదరదు" అని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్ష భవనం చీఫ్ ఆండ్రీ యెర్మాక్ స్పష్టం చేశారు.

????????MASSIVE BREAKING: Putin says the Ukraine war NEVER would have started if the 2020 election wasn’t STOLEN from Trump.



“If the victory wasn't stolen from him in 2020, maybe the Ukrainian crisis that arose in 2022 would never have appeared.”

pic.twitter.com/KZncrFDpk2