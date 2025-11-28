డిసెంబర్ 4 నుండి రెండు రోజుల పాటు భారత పర్యటనలో పుతిన్
రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ డిసెంబర్ 4 నుండి రెండు రోజుల పాటు భారతదేశంలో పర్యటించనున్నట్లు విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ శుక్రవారం ప్రకటించింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో కలిసి 23వ భారత్-రష్యా వార్షిక శిఖరాగ్ర సమావేశాన్ని నిర్వహించడానికి పుతిన్ న్యూఢిల్లీకి వస్తున్నారు.
అధ్యక్షుడు పుతిన్ రాబోయే రాష్ట్ర పర్యటన భారతదేశం, రష్యా నాయకత్వానికి ద్వైపాక్షిక సంబంధాలలో పురోగతిని సమీక్షించడానికి, ప్రత్యేక, విశేష వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ఈ పర్యటన సహకరిస్తుందని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది.
రష్యా చమురు కొనుగోలు చేస్తోందన్న కారణంతో భారత్పై అమెరికా అదనపు సుంకాలు అమలు చేస్తోన్న సమయంలో పుతిన్ రాక ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.