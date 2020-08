రైతు ప్రేమంటే అది.. ఆవు కోసం హెలికాఫ్టర్ తెచ్చి...? (video)

ఇంకా గాయం కావడంతో ఆవును హెలికాఫ్టర్ ద్వారా తీసుకెళ్లాడు. వేరే విధంగా ప్రయాణించాలంటే ఆవు ప్రాణాలకే ప్రమాదం అని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆవును తాళ్లతో కట్టి హెలికాఫ్టర్‌కు వేలాడదీశారు. దీన్ని చూస్తున్నప్పుడు ఆవు గాల్లో ఎగురుతున్నట్లే కనిపిస్తుంది.

దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ క్లిప్‌ను ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్ చేశారు. ఆవు గమ్యానికి చేరుకోగానే కొంతమంది వచ్చి దానికి నిదానంగా దింపారు. ఆవు గురించి ఇంత శ్రద్ధ వహించినందుకు నెటిజన్లు రైతును పొగడ్తలతో ముంచెత్తుతున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

WHEN COWS FLY: A decided to use a helicopter to airlift one of his beloved bovines down the mountain. The farmer says the cow had been walking with a limp and he didn't want to risk further injury to the animal. https://t.co/HSjcKh5oy6 pic.twitter.com/5qZgRdcWWs