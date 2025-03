Dolphins : ఫ్లోరిడా తీరంలో వ్యోమగాములకు డాల్ఫిన్ల శుభాకాంక్షలు.. వీడియో వైరల్ (video)

రికవరీ ఆపరేషన్ జరుగుతుండగా, వ్యోమగాములకు ఒక అందమైన, ఊహించని శుభాకాంక్షలు అందుకున్నారు. డ్రాగన్ క్యాప్సూల్‌ను సముద్రం నుండి వెలికితీస్తుండగా డాల్ఫిన్లు దాని చుట్టూ ఈదుతూ కనిపించాయి. ఉల్లాసభరితమైన సముద్ర క్షీరదాలు అంతరిక్ష నౌకను చుట్టుముట్టాయి.

క్యాప్సూల్‌ను రికవరీ నౌకపైకి ఎత్తే ముందు దాదాపు ఈ క్షణాన్ని అందించాయి. రికవరీ బృందం క్యాప్సూల్ సైడ్ హాచ్‌ను జాగ్రత్తగా తెరిచింది. సెప్టెంబర్ తర్వాత ఇది మొదటిసారి తెరవబడింది. నెలల తరబడి అంతరిక్షంలో గడిపిన వ్యోమగాములను క్యాప్సూల్ నుండి బయటకు తీసుకురావడానికి సహాయం చేసి, 45 రోజుల పునరావాస కార్యక్రమం కోసం హ్యూస్టన్‌కు తరలించారు.

క్రూ-9 భూమికి తిరిగి రావడంలో చాలా సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి. వాస్తవానికి, బోయింగ్ స్టార్‌లైనర్ మొదటి సిబ్బందితో కూడిన విమానంగా ఉండాల్సిన ఈ మిషన్ కేవలం ఎనిమిది రోజులు మాత్రమే ఉండాల్సి ఉంది. అయితే, స్టార్‌లైనర్ క్యాప్సూల్‌లో సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా, విలియమ్స్, విల్మోర్ అంతరిక్షంలో చిక్కుకుపోయారు.

స్టార్‌లైనర్‌తో ప్రొపల్షన్ సమస్యలు సెప్టెంబర్‌లో సిబ్బంది లేకుండానే తిరిగి రావడానికి దారితీశాయి. వారి తిరిగి రావడం గురించి అనిశ్చితి ఎదురైనందున, నాసా వ్యోమగాములను SpaceX యొక్క క్రూ-9 మిషన్‌కు తిరిగి నియమించింది.

సెప్టెంబరులో, స్పేస్‌ఎక్స్ వారిని తిరిగి పొందడానికి డ్రాగన్ అంతరిక్ష నౌకను పంపింది. కానీ సాధారణ నలుగురికి భిన్నంగా, ఒంటరిగా ఉన్న వ్యోమగాములను ఉంచడానికి ఇద్దరు సిబ్బంది మాత్రమే విమానంలో ఉన్నారు. ఈ మిషన్ కోసం ఫాల్కన్ 9 రాకెట్ పైన ఉన్న డ్రాగన్ క్యాప్సూల్‌ను ప్రయోగించారు. అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలో క్రూ-9 స్థానంలో క్రూ-10 వచ్చింది.

