ఆ మహిళకు ఎంత గుండె ధైర్యం : సింహం ముందు నృత్యం!!

ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, న్యూయార్క్‌కు చెందిన ఓ మహిళ స్థానికంగా ఉండే బ్రాంక్స్ జూకు వెళ్లింది. ఆమె సింహాలను తీక్షణంగా చూసింది. ఆ తర్వాత ఉన్నట్టుండి సింహాలు ఉండే ఎన్‌క్లోజర్‌కు వెళ్లిపోయింది. ఈ దుస్సాహసానికి ఆ మహిళ ఒడిగట్టడంతో ప్రతి ఒక్కరూ దిగ్భ్రాంతికిలోనయ్యారు.



సింహాల జోనులోకి వెళ్లిన ఆ మహిళ... నేరుగా ఓ సింహానికి ఎదురుగా నిలబడింది. కొద్దిసేపు డ్యాన్స్ చేసింది. దీన్ని హెర్నెన్‌ రేనోసో అనే వ్యక్తి తన కెమెరాలో బంధించాడు. ఆ తర్వాత తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేయగా, అది కొన్ని క్షణాల్లోనే వైరలైంది.



అయితే, ఆ మహిళ తీరును ప్రతి నెటిజన్ తప్పబట్టారు. ఇదే ఆనందం అంటూ విమర్శించారు. మరోవైపు, ఆ మహిళ చేసిన పనిని తీవ్ర నేరంగా పరిగణించిన న్యూయార్క్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారిస్తున్నారు. ఇంతకీ ఆమె అక్కడ నుంచి తిరిగి ఎలా బయటపడిందన్నదీ తెలియరాలేదు.







Taunts Lion After Climbing Over Safety Barrier At New York's Bronx Zoo!