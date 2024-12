సంఘటనా స్థలంలో ఉన్న ఇతర బాలికలు నిరసన వ్యక్తం చేయడంతో, దుండగులు గాల్లోకి కాల్పులు జరిపి బాలికను కిడ్నాప్‌ చేశారు. ఆరుగురు పురుషులపై అపహరణ, కాల్పుల కేసు నమోదు చేశారు.

వివరాల్లోకి వెళితే.. వరకట్నం వేధింపుల కారణంగా ఆమె పుట్టింటికి వచ్చిందని.. ఆమె కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు తెలిపారు. ఈ కిడ్నాప్ వెనుక ఆమె అత్తమామలు ఉన్నారని ఆమె పట్టుబట్టారు.



ముగ్గురు నుండి నలుగురు వ్యక్తులు కారులో వచ్చి తుపాకీతో బెదిరించి ఆమెను అపహరించారు. స్థానికులు వారిని ఆపడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, వారు కొన్ని రౌండ్లు కాల్పులు జరిపారు. అయితే, ఇప్పటివరకు ఎటువంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదని కమాన్ సర్కిల్ అధికారి గిర్రాజ్ మీనా అన్నారు.

డీగ్ జిల్లాలోని పహారీ ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేసిన సీసీటీవీలో ఈ కిడ్నాప్ తతంగం రికార్డ్ అయ్యింది. కిడ్నాపర్లను పట్టుకోవడానికి మూడు పోలీసు బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు.

#Bharatpur, Rajasthan : Minor girl (14) returning after giving exam was publicaly abducted by half a dozen men in Bolero car on Monday around 4.30 pm in front of Police station in Deeg village of Bharatpur, Rajasthan.



The class 10 student was going back home when miscreants… pic.twitter.com/3bIqJYhBpq