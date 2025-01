మానవత్వం మంటగలిసిపోయింది.. ట్రక్ డ్రైవర్ గాయపడితే.. ఫోన్, డబ్బు దొంగలించేశారు.. (video)

కాపాడండి అంటూ ఆ ట్రక్కు డ్రైవర్ ఎంత వేడుకున్నా.. ట్రక్కులో వుండే వస్తువులపైనే అక్కడున్న వ్యక్తుల దృష్టి పడింది. ఈ క్రమంలోనే ట్రక్కులో కనిపించిన స్మార్ట్ ఫోన్, డబ్బును ఎత్తుకెళ్లారు.

ఇదంతా చూసిన ఆ డ్రైవర్ వేరేం మనుషులంటూ చూస్తుండిపోయాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు.

After the accident in India, the injured driver was stuck in his seat. Instead of helping him, some people started looting his mobile phone, money, and other belongings.https://t.co/YzQ7jBpGst