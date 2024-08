కుటుంబ సభ్యులు ఈ ఘటనను కెమెరాలో బంధించి తమ ఇంట్లో నాగుపాము కనిపించడంతో అప్రమత్తమయ్యారు. సరీసృపాన్ని చివరికి రక్షించి అడవిలోకి విడుదల చేశారు.

వాషింగ్ మెషీన్‌లో దాక్కున్న పాము బుసలు కొట్టడం, నాలుకను ముందుకు వెనుకకు లాగడం వీడియో ఫుటేజీలో రికార్డయింది. ఈ వీడియో క్లిప్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా ప్రచారం అవుతోంది.

కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరు బట్టలు ఉతకడానికి మెషిన్‌లో వేయబోతుండగా నాగుపాము కనిపించింది. శంభుదయాళ్‌గా గుర్తించిన ఆ వ్యక్తి వాషింగ్‌ మెషీన్‌లో బట్టలు ఉతకడానికి వెళ్లినప్పుడు ఊహించని దృశ్యం చూసి షాక్ అయ్యాడు.

