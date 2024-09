వరద ఉధృతి తక్కువగా ఉందని భావించి ఓ దంపతులు తమ కారుతో కాజ్‌వేను దాటే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే, వరద ఉధృతి అధికంగా ఉండటంతో కారు నదిలో కొట్టుకుపోయింది.

ఓ చోట రాళ్ల మధ్యలో చిక్కుకుపోవడంతో.. కారులో దింపతులిద్దరూ కారు టాప్‌ పైకి ఎక్కారు. దాదాపు రెండు గంటల పాటు కారు టాప్‌ పైనే బిక్కు బిక్కుమంటూ ఉండిపోయారు. కానీ భయపడలేదు. ఆ పరిస్థితి నుంచి బయటపడేందుకు సిద్ధం అయ్యారు.

చివరికి సహాయక సిబ్బంది వారిని కాపాడారు. దీంతో హమ్మయ్య అంటూ ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ దంపతుల ధైర్యాన్ని నెటిజన్లు కొనియాడుతున్నారు.

They are too relaxed... ????



A rescue operation from Sabarkantha, Gujarat. pic.twitter.com/pvEP8HUJlP