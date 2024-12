iPhone: హుండీలో పడిపోయిన ఐఫోన్... తిరిగివ్వబోమన్న అధికారులు.. ఎక్కడ?

తమిళనాడు హిందూ మత మరియు ధార్మిక దేవాదాయ శాఖ 1975 హుండీ నిబంధనలను ఉటంకిస్తూ ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేసింది. ఈ నిబంధనల ప్రకారం, హుండీలో ఉంచిన వస్తువులను దేవతకు తిరిగి ఇవ్వలేని నైవేద్యాలుగా పరిగణిస్తారు. వాటిని తిరిగి ఇవ్వలేము.

ఫోన్‌ను తిరిగి ఇవ్వడానికి నిరాకరించినప్పటికీ, పరికరంలో నిల్వ చేసిన డేటాను తిరిగి పొందే అవకాశాన్ని అధికారులు దినేష్‌కు అందించారు. తమిళనాడు దేవాదాయ శాఖ మంత్రి పి.కె. శేఖర్ బాబు ఈ విషయంపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, అన్ని హుండీ విరాళాలను ఆలయ ఆస్తులుగా పరిగణిస్తారని పునరుద్ఘాటించడంతో ఈ సంఘటన మరింత దృష్టిని ఆకర్షించింది. అయితే, భక్తుడికి జరిగిన నష్టానికి పరిహారం అందించే అవకాశాలపై తగిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.

iPhone accidentally fell into the temple's hundi..



The temple administration refused to return it the owner, saying it belonged to the temple.pic.twitter.com/4VgfcRk0Ib