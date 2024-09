భూమి మీదికి కొత్త చంద్రుడు రాబోతున్నాడు, ఎన్ని రోజులు వుంటాడో తెలుసా?

చందమామ. ఈ పేరు చెబితే మనసుకి ప్రశాంతత చేకూరుతుంది. వెండి వెన్నెల వెలుగులతో ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలకు అనిర్వచనీయమైన అనుభూతిని కలిగిస్తాడు. మన చందమామ సంగతి అటు వుంచితే ఇప్పుడు భూమి చుట్టూ తిరిగేందుకు మరో మినీ చంద్రుడు రాబోతున్నాడు. ఈ చంద్రుడు సెప్టెంబరు 29 నుంచి నవంబరు 25 వరకూ భూమి చుట్టూ పరిభ్రమించి అనంతరం దూరంగా వెళ్లిపోతాడు.

నాసా శాస్త్రవేత్తలు ఈ మినీ చంద్రుడిని గత ఆగస్టు 7న పీటీ5 అనే గ్రహశకలంగా గుర్తించారు. కేవలం 10 మీటర్ల వ్యాసంతో వుండే ఈ చిట్టి చంద్రుడిని మనం నేరుగా చూడలేమని సైంటిస్టులు అంటున్నారు. టెలిస్కోపుకి కూడా ఈ చంద్రుడు అందడు. కేవలం శాస్త్రవేత్తలు మాత్రమే దీనిని చూడలగలుతారు.

Newly-discovered #asteroid 2024 PT5 is about to undergo a "mini-moon event" when its geocentric energy becomes negative from September 29 - November 25.https://t.co/sAo1qSRu3J pic.twitter.com/pVYAmSbkCF