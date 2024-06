న్యూఢిల్లీలో ఎన్డీయే సమావేశం జరుగుతోంది. ఈ సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ మాట్లాడుతూ... ఈయన పేరు పవన్. పవన్ అంటే గాలి అని అర్థం. కానీ ఏపీలో ఈయన పెనుతుఫాను సృష్టించారు. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కోట్ల మంది సామాన్య ప్రజల ప్రతిబింబం పవన్ కల్యాణ్ అని ప్రశంసించారు.

పవన్ కళ్యాణ్ ఆధ్వర్యంలోని జనసేన పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 21 అసెంబ్లీ స్థానాలు, 2 లోక్‌సభ స్థానాలలో పోటీ అన్ని స్థానాలనుక గెలుచుకుంది. 100% స్ట్రైక్ రేట్‌ను సాధించింది. అంతేకాదు... ఆంద్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జనసేన, బీజేపీ, టీడీపీలను ఒక కూటమిగా తీసుకురావడంలో కూడా పవర్ స్టార్ కీలక పాత్ర పోషించారు.

"This Pawan Kalyan...Pawan is not a wind but a storm PM Modi.



Pawan Kalyan's Jana Sena Party won all 21 Assembly seats in Andhra Pradesh and the 2 Lok Sabha seats it contested, achieving a 100% strike rate.



He also played a significant role in bringing Jana Sena, BJP and… pic.twitter.com/XtAmuA7RwT