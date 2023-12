బెంగళూరు ఎయిర్ పోర్టు రోడ్డులో సడెన్ బ్రేక్.. తొమ్మిది కార్లు ధ్వంసం

వివరాల్లోకి వెళితే.. బెంగళూరులో కెంపేగౌడ్ ఎయిర్‌పోర్టు రోడ్డులో వరుసగా పలు వాహనాలు ఒకదానికొకటి ఢీకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో తొమ్మిది కార్లు ధ్వంసం అయ్యాయి. ఎయిర్‌పోర్టు రోడ్డులోని సాదళ్లి గేట్ ముందు నుంచి వెళ్తున్న ఒక కారు డ్రైవర్ సడెన్ బ్రేక్ వేడయంతో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.

సడెన్ బ్రేక్ వేయడంతో వెనుక వేగంగా వచ్చిన కార్లు ఒకదానికొకటి ఢీకొన్నాయి. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. దీంతో చిక్కజాల పోలీసులు వెంటనే ఘటనాస్థలికి వెళ్లి ట్రాఫిక్‌ను క్లియర్ చేశారు.

BENGALURU : Serial collision involving multiple cars was reported near Doddajala on Bengaluru airport Road on Monday.pic.twitter.com/5gvxAlbpqp