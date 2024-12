వృద్ధ మహిళపై వీధికుక్కల గుంపు దాడి.. చివరికి ఏమైందంటే? (video)

ఆ మహిళ తనను తాను రక్షించుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ, కుక్కలను తరిమికొట్టడానికి తన శాయశక్తులా ప్రయత్నించింది. వీధికుక్కలు ఆమె వీధిలో పడిపోయే వరకు ఆమెపై దాడి చేస్తూనే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఈ దృశ్యంలో, ఆ మహిళ సహాయం కోసం తీవ్రంగా కేకలు వేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది.

గురువారం (డిసెంబర్ 12) ఉదయం 9 గంటల ప్రాంతంలో ఆ మహిళ గురుద్వారాకు వెళుతుండగా ఈ సంఘటన జరిగింది. బాధితురాలిని 81 ఏళ్ల కార్త్యాయనిగా గుర్తించారు. ఆమె అంబలప్పుళ సమీపంలోని థకాళికి చెందినది. ఈ దాడిలో ఆమె ముఖం, శరీరంలోని ఇతర భాగాలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.

A pack of 7-8 stray dogs fiercely attacked an elderly women who works as a house help and was passing through the area in #Agra's #IdgahColony area.



The dogs dragged her to a nearby plot surrounded and bit her badly, she kept screaming for help but her screams weren't heard in… pic.twitter.com/JMccmpRP6u