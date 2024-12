Truck: ట్రక్కు కింద ఇద్దరు మోటర్ సైకిలిస్టులు.. చూడకుండానే లాక్కెళ్లిన డ్రైవర్ (video)

ఇది తెలియకుండా ట్రక్ డ్రైవర్ ఇది అలా ఇరుక్కుపోయిన రైడర్లను కొన్ని మీటర్ల దూరం ఈడ్చుకెళ్లి ఆపాడు. కొంతమంది స్థానికులు డ్రైవర్‌ను ట్రక్కు ఆపమని బలవంతం చేసి, వాహనం కింద నుండి వ్యక్తులను బయటకు తీశారు. పోలీసులు డ్రైవర్‌ను అరెస్టు చేసి ట్రక్కును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

ఆగ్రాలోని నున్హై నివాసితులైన ఇద్దరు వ్యక్తులు ఆదివారం రాత్రి 11 గంటల ప్రాంతంలో వాటర్ వర్క్స్ నుండి రాంబాగ్ వైపు వెళుతుండగా ప్రమాదానికి గురయ్యారు. డ్రైవర్ ట్రక్కును ఆపడానికి బదులుగా వేగంగా దూసుకెళ్లాడు. ఈ ప్రమాదంలో, ఇద్దరు యువకులను క్యాంటర్ డ్రైవర్ దాదాపు 300 మీటర్లు ఈడ్చుకెళ్లాడు.

స్థానికులు నివాసితులు డ్రైవర్‌ను బలవంతంగా ఆపడం ద్వారా యువకులను రక్షించారని ఛట్టా పోలీసులు తెలిపారు. యువకులను సమీపంలోని ఆసుపత్రికి చికిత్స కోసం తరలించారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

In Agra, a truck driver first hit a bike rider and then tried to run away, Both the motorcycle and the young man were trapped in the fleeing truck The truck driver dragged both the youths for several meters

