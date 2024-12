Coins: భార్యకు భరణంగా రూ.80వేలను నాణేల రూపంలో తెచ్చాడు.. (video)

తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరులో 37 ఏళ్ల వ్యక్తి తన విడిపోయిన భార్యకు మధ్యంతర భరణ చెల్లింపులో భాగంగా కుటుంబ కోర్టుకు రూ.80,000 నాణేలను భరణం తీసుకొచ్చాడు. కాల్ టాక్సీ డ్రైవర్, యజమాని అయిన ఆ వ్యక్తికి అదనపు కుటుంబ కోర్టు రూ.2 లక్షల భరణం చెల్లించాలని ఆదేశించింది.

బుధవారం, అతను రూ.2, రూ.1 నాణేలతో నిండిన రెండు తెల్లటి సంచులతో వచ్చాడు. మొత్తం చెల్లించాల్సిన మొత్తంలో రూ.80,000 ఇచ్చాడు. అతను కోర్టు నుండి బ్యాగులను మోసుకెళ్లి కారులో ఎక్కిస్తున్న వీడియో అప్పటి నుండి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.

నాణేల రూపంలో చెల్లింపు అందుకున్న తర్వాత, ప్రిసైడింగ్ జడ్జి ఆ వ్యక్తిని ఆ మొత్తాన్ని కరెన్సీ నోట్లతో భర్తీ చేయాలని ఆదేశించారు. కోర్టు సూచనలను పాటించి ఆ వ్యక్తి గురువారం నాడు రూ.80,000 నోట్లతో తిరిగి వచ్చాడు. మిగిలిన రూ.1.2 లక్షల తాత్కాలిక భరణాన్ని వీలైనంత త్వరగా చెల్లించాలని న్యాయమూర్తి అతనికి గుర్తు చేశారు.

