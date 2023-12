గోడపై హాయిగా నిద్రపోతూ విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న పెద్దపులి.. ఎక్కడ?

ఉత్తరప్రదేశ్, పిలిభిత్ జిల్లాలోని టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ నుండి రాత్రికి రాత్రి అత్కోనా గ్రామానికి పెద్దపులి చేరుకుంది. ఈ పులి ఇప్పటికీ గురుద్వారా గోడపై విశ్రాంతి తీసుకుంటోంది. ఇలా హాయిగా గోడపై పడుకుని విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న పులిని చూసేందుకు భారీగా జనం తరలివచ్చారు. అటవీ శాఖ నెట్‌తో భద్రతా వలయాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. పోలీసు అధికారులు కూడా సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు.

తెల్లవారుజామున పెద్ద పిల్లి ఉందన్న వార్త వ్యాపించడంతో పులి చుట్టూ గ్రామస్థులు పెద్దఎత్తున గుమిగూడారు. గుమిగూడేవారిలో కొందరు పులికి చాలా దగ్గరగా ఉంటారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో, ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. పోలీసు పరిపాలన అధికారులు కూడా సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని అటవీ అధికారుల ఆధ్వర్యంలో జోక్యం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ గ్రామం పిలిభిత్ టైగర్ రిజర్వ్ అడవుల నుండి దాదాపు 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది.

ఈ ఘటనపై ఒక IFS అధికారి రమేష్ పాండే స్పందిస్తూ... 'పులిని తిరిగి అడవిలోకి పంపడం ఫీల్డ్ ఆఫీసర్లకు ఎంత కష్టమో సులభంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. పులి బయటికి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు గాయాలు, మానవులు మరణించే అవకాశాలు కూడా అటువంటి సందర్భాలలో పెరుగుతాయి. పిలిభిత్ ఇలాంటి పరిస్థితులను చాలాసార్లు చూసింది.. అంటూ చెప్పుకొచ్చారు.

Uttar Pradesh : The tiger, which came out of the Tiger Reserve forest in Pilibhit district and reached Atkona village in the night, is still resting on the wall of the Gurudwara. A huge crowd has gathered to see the Tiger. A security cordon has been created by the Forest… pic.twitter.com/lvGWH7VHmb