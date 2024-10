బీహెచ్ రోడ్‌లోని సహ్యాద్రి కళాశాల సమీపంలో మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఈ సంఘటన జరిగింది. ట్రాఫిక్ అధికారులు భద్రావతి నుండి వచ్చిన ఎస్‌యూవీని ఆపి పార్క్ చేయమని సిగ్నల్ ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో ఎస్‌యూవీ కారు ఆగిపోయింది. కానీ డ్రైవర్ తనిఖీ కోసం కారును పార్క్ చేయడానికి నిరాకరించాడు.

ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో వైరల్ అవుతోంది. ఇందులో ట్రాఫిక్ పోలీసు ఎస్‌యూవీని రోడ్డు పక్కన పార్క్ చేయమని డ్రైవర్‌ను ఆదేశించినట్లు చూపిస్తుంది. అయితే ఆ కారు డ్రైవర్ మాత్రం ట్రాఫిక్ పోలీసు బానెట్‌పై వున్నది కూడా పట్టించుకోకుండా వంద మీటర్ల పాటు కారును నడుపుకెళ్లాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

ఇలా అమానుషంగా ప్ర‌వ‌ర్తించిన వ్య‌క్తిని భద్రావతిలో కేబుల్ ఆపరేటర్‌గా పనిచేస్తున్న మిథున్ జగదలేగా పోలీసులు గుర్తించారు. అతనిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు శివమొగ్గ పోలీసు సూపరింటెండెంట్ వెల్ల‌డించారు. అదృష్టవశాత్తూ, ట్రాఫిక్ అధికారి తీవ్రగాయాలు లేకుండా బయటపడ్డారు.

A shocking incident unfolded in #Shivamogga when a cable operator named Mithun allegedly dragged a traffic #policeman for around 80 meters on the bonnet of his car. The incident occurred when the traffic cop attempted to stop Mithun during a routine traffic enforcement drive. pic.twitter.com/JRwZQYwKiH