84కి చేరిన వయనాడ్‌ మృతులు- రాహుల్ పర్యటన.. స్టాలిన్ 5కోట్ల సాయం

అదేవిధంగా సూరాలమల ప్రాంతంలో చాలా మందికి ఏం జరిగిందో తెలియని వాతావరణం నెలకొంది. ప్రజల ఉపయోగం కోసం జిల్లా యంత్రాంగం 949790 0402, 0471 2721566 హెల్ప్‌లైన్ నంబర్‌లను ప్రకటించింది.

వయనాడ్‌లో రాహుల్, ప్రియాంక పర్యటన: నిమిషానికి పరిస్థితి విషమించడంతో లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక గాంధీ వయనాడ్‌కు వెళ్లి సహాయక చర్యలను స్వయంగా పర్యవేక్షించనున్నారు.

రూ.5 కోట్ల నష్టపరిహారం: కొండచరియలు విరిగిపడిన ఘటనలో కేరళ ప్రభుత్వానికి సహాయం చేసేందుకు తమిళనాడుకు చెందిన ఇద్దరు సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులు కేఎస్ సమీరన్, జానీ టామ్ వర్గీస్ నేతృత్వంలోని రెస్క్యూ బృందాన్ని తక్షణమే పంపాలని ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ ఆదేశించారు.

వయనాడ్‌లోని ప్రభావిత ప్రాంతాలు.. అంతేకాకుండా, బాధిత ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యల కోసం తమిళనాడు ప్రభుత్వం తరపున కేరళ ప్రభుత్వానికి ముఖ్యమంత్రి జనరల్ రిలీఫ్ ఫండ్ నుండి ఐదు కోట్ల రూపాయలను అందించాలని ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ ఆదేశించారు.

భారీ వర్షాల కారణంగా కేరళలోని వయనాడ్‌లో కొండచరియలు విరిగిపడి 70 మందికి పైగా మరణించగా, దీనిని జాతీయ విపత్తుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించాలని కాంగ్రెస్, మార్క్సిస్టులతో సహా ప్రతిపక్ష పార్టీలు పార్లమెంటులో పట్టుబట్టాయి.

