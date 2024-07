బడ్జెట్ కా హల్వా అన్న రాహుల్ గాంధీ.. నవ్వుకున్న నిర్మలా సీతారామన్ (video)

అందులో ఒక్క దళితుడు లేదా ఆదివాసీ లేదా వెనుకబడిన తరగతి అధికారి కనిపించడం లేదు. ఏం జరుగుతోంది సార్? హల్వా పంపిణీ చేస్తున్నారు కానీ 73 శాతం కూడా లేదు" అని రాహుల్ అన్నారు.

తన ప్రసంగం సమయంలో సభలో ఉన్న కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్, రాహుల్ 'బడ్జెట్ కా హల్వా' వ్యాఖ్య తర్వాత ముఖం కప్పుకుని పెద్దగా నవ్వుతూ కనిపించారు. అనంతరం రాహుల్ గాంధీ తన ప్రసంగంలో కుల గణన ఆవశ్యకతపై మాట్లాడుతూ.. తాను మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆర్థిక మంత్రి నవ్వుతూ ఉన్నారని సూచించారు.

"ఆర్థిక మంత్రి నవ్వుతున్నారు, చెప్పుకోదగ్గ విషయం! ఇది నవ్వే విషయం కాదు మేడమ్. ఇది కుల గణన. ఇది దేశాన్ని మారుస్తుంది..." అని చెప్పారు.

