Woman Tortures Mother: తల్లిని కొట్టింది, తన్నింది, కొరికింది.. ఆ యువతి రాక్షసినా? (Video)

తాజాగా ఓ తల్లిపై కుమార్తె హింసించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. కన్నతల్లిని దారుణంగా హింసించిన కుమార్తెపై చర్యలు తీసుకోవాలని నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. హర్యానాకు చెందిన ఓ యువతి తల్లిని చిత్రహింసలు పెట్టింది. చేతులతో కొట్టి, కాళితో తన్ని, నోటితో కొరికి, గోడకేసి కొట్టింది. ఆ తల్లి ఎంత వేడుకున్నా వదల్లేదు. కొట్టడం ఆపకుండా ఆమెను చిత్ర హింసలకు గురిచేసింది.

తల్లిపై అసభ్య పదజాలంతో తిట్లు తిట్టింది. ఇక ఆ తల్లి ఏడుస్తూ కన్నీరు పెట్టుకుంది. ప్రస్తుతం అందుకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోను చూసినవారంతా ఆ యువతి కూతురా లేకుంటే రాక్షసినా అంటూ ఫైర్ అవుతున్నారు. ఆమెను పోలీసులు అరెస్ట్ చేయాలంటూ డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

